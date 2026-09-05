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LA NACION

Horóscopo de Capricornio sábado 5 de septiembre: libera tus miedos

Las predicciones astrológicas sugieren un camino de autoconocimiento, "soltá las inseguridades y conectá con tu esencia"

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio sábado 5 de septiembre: libera tus miedos
Horóscopo de Capricornio sábado 5 de septiembre: libera tus miedos

En este sábado 5 de septiembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Capricornio te invitan a dejar de lado los miedos que te paralizan. Es un momento ideal para confiar en tu intuición y fortalecer el amor mediante un diálogo sincero con tu entorno familiar. En el ámbito de la riqueza, tu capacidad para ser diplomático y optimista será la clave para alcanzar el éxito profesional con mayor agilidad. Finalmente, el bienestar personal se verá potenciado si te animas a actuar con autenticidad, priorizando lo que realmente sentís y necesitas para sentirte pleno en este ciclo del horóscopo del zodiaco.

Siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 5 de septiembre

  • Amor: Termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia.
  • Riqueza: Sepa que mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado.
  • Bienestar: Empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás, esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde siempre y cuando actúe de buena fe.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.

  • Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.
  • Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.
  • Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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