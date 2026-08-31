Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La semana comenzará con mucha acción y grandes desafíos para la incansable Rata. Las circunstancias te desafían más allá de tus límites y deberás estar atento para no caer en enojos o irritabilidad. Compensar las horas de trabajo con buen descanso y actividades que te den placer será ideal para canalizar el excedente de energía de manera positiva. Buen momento para las finanzas con la posibilidad de saldar deudas o realizar inversiones. Habrá ímpetu y convicción en tus palabras, lo cual beneficiará cualquier negocio o acuerdo que debas enfrentar. Encontrarás contención y reposo en la pareja.

Tendencia : conocerás personas que te fascinarán.

El buey es el segundo animal de la lista de 12 animales del horóscopo chino.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Este período trae energía positiva para aportarle al Búfalo. Sentirás que ha llegado el momento de avanzar. Tu confianza permitirá acelerar los proyectos mientras resolvés algunos conflictos. No permitas que acciones de terceros provoquen un impacto negativo en tus propósitos, tu fortaleza puede ser puesta a prueba y será importante no ceder ante las provocaciones. Vencerás obstáculos al concentrarte y evitando alimentar pensamientos negativos. Algún asunto del pasado, no resuelto, te podría aislar, de modo que será imprescindible limpiar el corazón de tal sentimiento.

Tendencia : sanación, purificación y bienestar.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Comenzarás una etapa ambiciosa y arriesgada. Tiempo de definiciones en el que muchos terminarán su carrera y otros, se decidirán por la actividad que siempre desearon desarrollar. Sin embargo, una cierta tensión interior podría generar ansiedad y probablemente te sientas tironeado entre el sentido del deber y el querer rebelarte y seguir tu proyecto personal. El poderoso instinto con que cuenta tu signo Tigre, te alertará para actuar con determinación en el momento oportuno. Los asuntos personales marcharán con facilidad y podrás encontrar la contención que estabilice los vaivenes emocionales que caracterizarán esta etapa.

Tendencia : un impulso aventurero te hará vivir algo apasionante.

A cada animal del horóscopo chino le depara algo distinto esta semana

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Las energías que actuarán sobre tu signo Gato te inclinarán a dedicarte plenamente a avanzar en tu trabajo y acceder a mejores condiciones. Aumentarán las posibilidades de concretar provechosos contratos laborales y sabrás rodearte de quienes te ayuden. Cambio positivo en la forma de comunicarte que beneficia los acuerdos y la cooperación. Se trata de un tiempo en el que podrás reafirmar tu posición, progresar y sentirte más confiado y seguro. En la pareja el tema económico cobrará importancia, debiendo poner en claro estas cuestiones. Es posible que tomes decisiones importantes y definitivas en esta etapa.

Tendencia : coraje ante los desafíos del amor.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón vivirá un tiempo favorable para los negocios y las asociaciones en general. Los proyectos creativos florecerán a medida que la semana avance. Obtendrás beneficios al dar el primer paso en cuanto a gestiones, préstamos o nuevos proyectos. Interesantes propuestas y la oportunidad de vincularte de un modo constructivo con personas influyentes. Aumenta la sensualidad y puede que conozcas a alguien especial por medio de compromisos sociales que tengan que ver con tus actividades. Necesitarás momentos para estar a solas, sin embargo, los amigos y la vida social te impulsarán a salir y conectarte con nuevas ideas y visiones.

Tendencia : asuntos burocráticos, legales o de papeles que se resuelven.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El impulso creador será tu punto de partida para concretar tus proyectos. El rendimiento laboral de la Serpiente crecerá con las ganas y el deseo de progresar que manifestará en esta etapa. Iniciarás un período de gran actividad y rendimiento a todo nivel. Con una vitalidad inusitada, la resistente Serpiente podrá desplegar todo su encanto y avanzar hacia los objetivos más anhelados. Noticia sobre posibles viajes o personas que están lejos alegran la semana. Si deseás transformar lo negativo de tu vida de relación, deberás cambiar ciertas actitudes que pueden ser inflexibles. ¡Excelente momento para hacerlo!

Tendencia : buena semana para agilizar trámites y gestiones.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo representa el espíritu libre, siempre busca espacios propios para desplegar su potente energía pero a veces se disgrega en muchas cosas a la vez. Éste será un tiempo propicio para enfocarte en tus objetivos primordiales y poner en marcha todo aquello que deseás que crezca y florezca con el tiempo. Es posible que surjan ofrecimientos y nuevas oportunidades laborales pero será preciso que estés atento y no te dejes llevar por fantasías que aparentan éxito y falsa prosperidad. Ocasión de volver a ver viejas amistades y recuperar sueños olvidados. Ir paso a paso y controlar la ansiedad será el reto en este período.

Tendencia : es hora de dar un paso adelante.

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana la Cabra contará con la energía necesaria para poner en marcha nuevas acciones, organizar la agenda y salir airosa ante cualquier desafío. Se activan la comunicación, entrevistas, reuniones y acuerdos. También sentirás la necesidad de pasar tiempo a solas, relajarte y reflexionar sobre algunos temas. Estarás conectado e inspirado, aprovechá el momento para iluminar cuestiones que están en las sombras, crear algo nuevo y seguir tus intuiciones cuidadosamente. Oportunidad de ver con claridad tu situación afectiva y realizar cambios positivos en la forma de relacionarte.

Tendencia : manifestar gratitud abre caminos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Más firme y realista, el Mono comenzará un camino de estabilidad y desarrollo tanto en el ámbito profesional como en lo personal. Te encontrás en un período revelador en el que vas a ver los frutos de las semillas de prosperidad plantadas en el pasado. Tus sueños y aspiraciones estarán alineados con las circunstancias y todo podrá darse de manera repentina. Habrá mucho trabajo, pero también contarás con tiempo libre para la distracción y el descanso. En el amor, podrás transformar una situación negativa y restablecer o comenzar una relación en la que reine la comprensión.

Tendencia : un pequeño cambio en el hogar lo hace más bello y armonioso.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Semana afortunada para el Gallo en lo que respecta al dinero. La suerte estará de tu lado aunque deberás asesorarte para invertir de manera hábil y fructífera. Descubrirás nuevos ámbitos laborales donde podrás obtener nuevos conocimientos y adquirir valiosa experiencia profesional y humana. El amor te pedirá una actitud más descontracturada y positiva para llevar adelante la pareja. Organizar actividades novedosas para compartir o cambiar rutinas, podría introducir la cuota de oxígeno que salve la relación. Una etapa de mucho trabajo interior que te dará apertura y derribará viejos esquemas psicológicos.

Tendencia : nuevo ciclo que trae renovación y nuevas oportunidades.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Estabilidad interior en la vida del Perro. Podrás poner el foco en tus deseos más profundos y será un excelente momento para establecer prioridades y objetivos. Período óptimo para el trabajo en equipo donde podrás desplegar tu humanismo y contagiar entusiasmo. Sabrás exponer tus ideas en forma elegante e ingeniosa y seducir a los demás acerca de tus planes. Un deseo de cambio llevará al Perro a enfocarse hacia terrenos diferentes, renovarse y volver a confiar. Habrá amor y armonía en tu entorno, amigos y familia. Etapa próspera en cuestiones amorosas, se presentarán nuevas oportunidades y tendrás que elegir la mejor.

Tendencia : elegir dónde mostrar tu lado más manso y dónde tu costado más aguerrido.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana, las energías ponen luz en tus aspiraciones más profundas y la necesidad de armonizar y enriquecer tu ambiente. El Chancho necesita seguridad y tener motivación para seguir adelante. Es momento de definir objetivos e iniciar actividades que nutran tu alma. Continuarás amplificando y expandiendo tu naturaleza amable y social, pero pasarás por una etapa propicia para la introspección y el silencio interior. Poner punto final y dar un cierre definitivo a todo aquello que ya no es importante en tu vida, será el reto en esta etapa. Encontrarás en el amor y la familia el refugio ideal para sentir contención, paz y armonía.

Tendencia : ponerse en movimiento, bailar, hacer un deporte o caminar.