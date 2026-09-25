Horóscopo de Capricornio viernes 25 de septiembre: recuperá tu eje

En este viernes 25 de septiembre, los astros indican para los nacidos bajo el signo de Capricornio una etapa de resolución necesaria tras un tiempo de incertidumbres. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es momento de que pises terreno firme en tus proyectos. En el ámbito del amor, evitá las imposiciones y apostá al diálogo constructivo. Respecto a tu dinero y riqueza, centrate únicamente en objetivos viables para no desgastarte en vano. Finalmente, cuidá tu bienestar físico y mental: si sentís que la ansiedad te supera, respirá hondo y tomá decisiones con calma, evitando actuar por impulso dentro de este zodiaco siempre cambiante.

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 25 de septiembre

Amor: No permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura. Dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacifico entre ambos.

Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.

Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Este muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense bien.

Amor: Si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted le tiene mucho aprecio.

Riqueza: Prepárese, ya que hoy recibirá una ayuda monetaria inesperada que se ha ganado con su actitud honesta. Piense bien donde invertirá ese dinero.

Bienestar: Llame y agende un turno con su traumatólogo de confianza para ver el motivo sobre esa molestia que tiene en su cuerpo. Si no lo hace, no se queje.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |