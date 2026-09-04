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LA NACION

Horóscopo de Capricornio viernes 4 de septiembre: priorizá tu visión

Los nacidos bajo el signo de Capricornio deben priorizar la lucidez mental y aprovechar esta etapa para: "iniciar proyectos ambiciosos con mente fría"

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio viernes 4 de septiembre: priorizá tu visión
Horóscopo de Capricornio viernes 4 de septiembre: priorizá tu visión

En este viernes 4 de septiembre, los capricornianos reciben predicciones clave que invitan a dejar de lado la percepción subjetiva para abrazar una postura más analítica. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo del zodiaco, es un día ideal para enfocarte en tu dinero y dar ese primer paso en tus emprendimientos laborales. En el ámbito del amor, tu familia requiere de tu escucha atenta y contención, mientras que tu bienestar personal se verá favorecido si logras conectar con tu mundo interior a través de la lectura. Aprovechá esta energía para equilibrar tus responsabilidades con momentos de necesaria desconexión y paz mental.

De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 4 de septiembre

  • Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.
  • Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.
  • Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Momento optimo para que fortalezca la autoestima y refuerce la posición. Procure valorar sus ideales frente a la gente que lo rodea y nadie podrá oponerse.

  • Amor: Sepa que el arma más poderosa en este día será su simpatía y su compresión. Póngala en practica con esa persona que tanto le interesa y conquístela.
  • Riqueza: Evite generar cambios en su economía, ya que cuenta con la Luna en oposición. Esta energía, podría generarle algún inconveniente que no esperaba.
  • Bienestar: Cuando llegue a su casa después de una excesiva jornada laboral, debería comenzar con algún deporte o una simple caminata, esto lo ayudará a eliminar tensiones.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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