Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 4 de septiembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Virgo. Esta temporada invita a agilizar el intelecto, a investigar y ampliar el conocimiento. Esto se potencia porque Mercurio (planeta de la comunicación) también se encuentra en Virgo y nos enseña la importancia de hablar con precisión, de transmitir lo que queremos con claridad. Por otro lado, la Luna se encuentra en fase menguante y transita por Géminis.

Como todavía se siente el efecto del último eclipse de Luna llena, son días para bajar decibeles, para procesar. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis).

Qué dicen los astros para los próximos días (imagen ilustrativa generada con IA)

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Información importante para vos: Marte (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer en la base emocional de tu carta y este fin de semana se une en cuadratura con Saturno (planeta asociado al compromiso) en tu signo. Esta configuración pone a prueba tu paciencia ya que puede ser que aparezcan límites imprevistos a tus proyectos.

Tip: un obstáculo no es una derrota.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) empieza a despedirse de Libra y lo hace dejando una enseñanza simple pero no por eso menos valiosa: escuchar, sonreír y ser amable son recursos que pueden destrabar aún las discusiones más difíciles y tensas.

Tip: la diplomacia se entrena.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Virgo y este fin de semana conecta en cuadratura con la Luna en tu signo. Si bien esta interacción es sutil, puede ayudarte a decodificar progresivamente qué impactó dejó el eclipse de Luna llena y qué decisiones empiezan a ser innegociables.

Tip: no te apures a dar un sentido racional, empezá a sentirlo.

Horóscopo: ¿qué te depara este fin de semana?

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés bajo el impacto del eclipse de Luna llena en Piscis y es bueno saberlo por si son días de mayor susceptibilidad. Por otro lado, Marte (planeta de la acción) en tránsito por tu signo conecta en cuadratura con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries. Esta configuración puede sentirse como un freno a cosas que hasta ahora venían fluyendo. Es bueno saberlo para no frustrarse a la primera de cambio.

Tip: a veces las cosas llevan más tiempo.

Ascendente en Leo

El recorrido del Sol (tu regente) por Virgo es una gran oportunidad para ordenarte, para mejorar hábitos y valorar la importancia de un día a día organizado. Por otro lado, el tránsito de Júpiter (planeta de la expansión) en tu signo mantiene la llama del entusiasmo encendida y te propone que sintonices aquello que le da sentido a tu vida.

Tip: buscá nuevos argumentos.

Ascendente en Virgo

Tu temporada continúa avanzando a paso firme. El Sol y Mercurio (tu regente) en Virgo estimulan tu faceta más metódica y analítica. Puede ser, también, que estés con una mirada hipercrítica con lo que hacés y que la exigencia te juegue una mala pasada. Si bien ya pasó, todavía reverbera el efecto del eclipse de Luna llena en Piscis en la zona de tu carta natal asociada a la pareja.

Tip: la exhaustividad también puede ser pragmática.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) se despide de tu signo el 10 de septiembre. Es bueno saberlo para aprovechar los últimos días de su vibración seductora y acopiar esta sensación de confianza en vos. Por otro lado, la cuadratura de Marte (planeta de la acción) en Cáncer con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries puede poner en escena algunas actitudes infantiles que conviene revisar.

Tip: no le eches la culpa al pasado.

A cada ascendente le depara algo distinto este fin de semana (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario en la zona de tu carta natal asociada al hogar, la pertenencia y la familia. Aunque este tránsito recién empieza (Plutón estará veinte años en Acuario), puede ser interesante ir viendo cómo estás en los últimos meses con respecto a tu situación familiar y hogareña.

Tip: aceptar la incomodidad es el primer paso.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y es posible que ya estés sintiendo el efecto de este tránsito que realza tus ganas de enfocarte en tus proyectos personales, de concentrar la energía en tu faceta creativa y artística. Por otro lado, este fin de semana la Luna transita por Géminis, tu eje complementario, y activa la zona de tu carta asociada a la pareja.

Tip: animate a escuchar tus dudas.

Ascendente en Capricornio

Información importante: Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y este fin de semana conecta en cuadratura con Marte en Cáncer, tu eje complementario. En términos psicológicos puede ser que sean días de más fastidio y reactividad. Es bueno saberlo para prestar atención a tu propia susceptibilidad y no estar tan a la defensiva.

Tip: podés poner un límite sin maltratar.

Ascendente en Acuario

Es el último fin de semana en el que Urano (regente del ascendente en Acuario) mantiene su marcha directa en Géminis ya que el 10 de diciembre empezará a retrogradar hasta febrero de 2027. Es bueno tenerlo presente para apresurar algunas decisiones y resoluciones que, si no, después va a ser más difícil asumir o retomar.

Tip: con audacia.

Ascendente en Piscis

Es posible que todavía estés procesando el efecto del último eclipse de Luna llena en tu signo. Puede ser que sea muy evidente con qué tenés que terminar: un vínculo, un hábito, un trabajo, un modo de relacionarte con vos. Por otro lado, la temporada de Virgo, tu eje complementario, mantiene activa la zona de tu carta asociada a la pareja. Es buen momento para cuidar una relación, para buscar la reconexión emocional.