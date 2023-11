escuchar

Existen ciertos cortocircuitos entre ciertos signos zodiacales que se dan a partir de la naturaleza de estos, sus elementos o planetas regentes. En el caso de Escorpio, este signo del elemento Agua podría sentir una menor atracción por aquellos de Fuego. Esto se debe a que no combinan bien: apagan su personalidad y llegan a conflictos.

Con algunos signos de Aire sucederá lo mismo, ya que estos priorizan la mente y la reflexión, mientras que el escorpión es emocional. Sin embargo, es posible que la química se dé en ciertos ambientes, mientras que en otros sea imposible. A continuación, los signos del Zodíaco con los que las personas de Escorpio resultan menos compatibles en el amor, amistad y trabajo.

Lo que Escorpio no tolera en el amor

Cuando se encuentran enamorados, las personas de Escorpio mantienen su espíritu reservado. Les gusta pasar tiempo a solas con sus parejas, por lo que necesitan rodearse de personas que dediquen gran parte de su agenda en ellos. Son demandantes y un tanto desconfiados, por lo que no toleran a las personas falsas o imparciales. Les gusta ser el centro de su relación y que sus opiniones sean respetadas en todo momento.

Relación conflictiva con Aries y Géminis

Escorpio suele tener conflictos en sus relaciones amorosas con alguien de Aries o Géminis Shutterstock

Uno de los vínculos amorosos menos compatibles del Zodíaco es el que se da entre las personas de Escorpio y Aries. Si bien en una primera instancia puedan sentirse atraídos por su personalidad pasional y sensualidad, esta relación solo cobrará sentido si es pasajera y superficial. Si desean conectar en un plano emocional, pronto encontrarán problemas. El signo del carnero desea dominar y que las cosas se hagan a su manera, mientras que el escorpión es solitario y autosuficiente. Asimismo, existirán celos y discusiones en torno a la desconfianza.

Si bien con Géminis podrían llevarse bien, no lograrán llegar lejos en una relación afectiva. Esto se debe a que Escorpio no confiará en el espíritu sociable del signo de los gemelos. Creerá que es imposible llevarse bien con todo el mundo y generará sospechas sobre su lealtad. Por su parte, este signo de Aire no conectará con la energía profunda de escorpión, así que evitará las charlas importantes y vivirá en el presente sin preocuparse por el futuro. Esto desmotivará a la relación y causará problemas para crear objetivos en conjunto.

Amistades problemáticas para Escorpio

Las personas de Escorpio necesitan conectar profundamente con sus amistades. Si bien valoran pasarla bien y divertirse, necesitan hablar sobre sus emociones y sentirse vulnerables con sus amigos. Asimismo, les gusta que los demás les confíen sus secretos y acudan a ellos en búsqueda de su escucha. Son grandes consejeros y adoran dar su opinión, ya que los hace sentir importantes y valorados.

Sin códigos con Cáncer y Capricornio

Escorpio tendrá problemas para mantener una amistad con Cáncer y Capricornio Shutterstock

Cuando una persona de Escorpio conoce a alguien de Cáncer, es probable que logre conectar románticamente, pero no así consagrar una amistad. Esto se debe a que ambos son románticos y sensibles por naturaleza, por lo que por momentos priorizan sus relaciones sentimentales y dedican menos tiempo a sus amigos. Es por ello que no encontrarán lugar en sus agendas para compartir tiempo de calidad. Asimismo, ambos son un tanto posesivos y celosos, lo que generará roces en su relación.

Capricornio es el signo de Tierra con el que Escorpio se siente menos atraído. No poseen los mismos valores y principios, por lo que anhelan objetivos diferentes para sus vidas. El signo de la cabra se encuentra orientado hacia la concreción de metas laborales y la consagración económica, mientras que el escorpión se siente interesado por la superación personal y la espiritualidad. Es así que tendrán poco en común y su dinámica no pasará de ser cordial.

Los equipos laborales indeseados por Escorpio

Este signo de Agua necesita de órdenes y objetivos claros en su trabajo. Es por ello que podrían poner en riesgo su desempeño si carecen de alguien que los lidere. Se distraen con facilidad, por lo que a veces evitan trabajar con seres queridos, familiares o amigos para no pasar horas conversando. Asimismo, les molesta cuando alguien se enoja al equivocarse y no saben resolver problemas, ya que priorizan la productividad y saben levantarse luego de una caída.

Problemas en el trabajo con Libra y Sagitario

Escorpio no puede trabajar bien con alguien de Libra o Sagitario shutterstock - Shutterstock

Cuando una persona de Escorpio trabaja con alguien de Libra, se sentirá frustrado por la imparcialidad de este signo. No podrán congeniar a la hora de establecer metas, puesto que ambos necesitan de alguien que tome un rol de mando y dirija el proyecto. Podrán llevarse bien, pero no llegarán lejos en sus metas y necesitarán de un tercero que imponga las tareas y dé indicaciones.

Con las personas de Sagitario lograrán ser grandes amigos de un escorpiano, pero esto causará una distracción constante en su ambiente laboral. De esta manera, se meterán en problemas por atrasarse en sus tareas, no cumplir sus objetivos a tiempo y por pasar gran parte del tiempo conversando y divirtiéndose en la oficina. Si bien siempre habrá un buen clima y ánimo en su espacio de trabajo, carecerán de determinación y podrían poner en riesgo sus puestos.