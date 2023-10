escuchar

La temporada de Libra comienza el 23 de septiembre y concluye el 22 de octubre. Este signo del elemento Aire se caracteriza por su belleza y elegancia por la influencia de Venus, su planeta regente. Por los tanto, las personas que nacen bajo este signo cuidan de su imagen y sus modales, y pueden lograr causar una buena impresión a todo el mundo.

A la hora de relacionarse con otras personas, los librianos no suelen tener grandes problemas. Evaden el conflicto con una postura neutral ante las discusiones. Por momentos, pueden ser un tanto superficiales y poseen ciertas preferencias a la hora de entablar una relación con alguien, puesto que valoran el intelecto, el positivismo y las personalidades alegres.

Puede que les cueste congeniar con aquellos signos que pertenezcan al elemento Agua, ya que poseen diferentes naturalezas. Se trata de personas que se guían completamente por sus emociones, mientras que Libra es un tanto más racional y reflexivo. Puede sentir empatía por momentos, pero su manera de evaluar situaciones no será la misma, lo que los conducirá a diferencias irreconciliables. También tienen dificultades para establecer vínculos con aquellos nacidos bajo un signo de Tierra.

A continuación, los signos del Zodíaco que son menos compatibles con las personas de Libra en el amor, amistad y trabajo.

Los límites en el amor para Libra

Las personas de Libra buscan que sus parejas los saquen de la zona de comfort

Al momento de establecer una relación romántica, las personas de Libra buscan alguien que los haga salir de su zona de confort y probar nuevas experiencias. Les gusta salir a cenar, planificar viajes y pasar tiempo con los amigos de su pareja. Valoran a quienes los hacen reír y pasar un buen rato, lo que hace que se olviden de las preocupaciones del día a día.

Poco romance con Libra y Escorpio

Cuando dos librianos se conocen puede que logren crear una amistad duradera. Sin embargo, esta unión no podrá alcanzar un nivel romántico porque no sentirán que puedan llegar lejos juntos, aunque pueden apreciar las cualidades del otro. Este signo suele ocupar un rol un tanto reflexivo en los vínculos, por lo que toma un rol en que acepta propuestas y espera que su pareja tome la iniciativa. Al estar juntos, ninguno tomará el primer paso y se aburrirán rápidamente.

Con Escorpio no tendrá mucha química, ya que este signo del elemento Agua se caracteriza por su intensidad, mientras que Libra mantiene un espíritu tranquilo. Mientras que uno es un tanto distante y desconfiado, el otro no tiene problema en socializar con todo el mundo y hacer amigos en cualquier ocasión. Tienen un desenvolvimiento diferente en situaciones sociales, por lo que es posible que el signo del escorpión experimente celos ante el carisma coqueto de la balanza.

Lo que Libra no tolera en la amistad

Libra es muy sociable y suele llevarse bien con todos, pero puede que no tenga vínculos duraderos con algunos signos

Las personas que se rigen por este signo de Aire suelen llevarse bien con todo el mundo y raramente causan una mala impresión en otros. Suelen hacer amigos en cualquier lugar que visiten, pero no todas estas relaciones serán duraderas o profundas. No todo el mundo comprenderá esta cualidad y si alguien les demanda demasiada atención podrían alejarlos porque no les gusta sentirse presionados.

Enemigos con Cáncer y Capricornio

Resulta difícil que una persona de Libra alcance un nivel de amistad profundo con alguien de Cáncer. Esto se debe a que, mientras que uno tiene un espíritu libre y mente abierta, el otro es un tanto sobreprotector y conservador. El signo del cangrejo es conocido por su instinto maternal, con el cual intenta ayudar a los demás y cuidar de sus necesidades. Sin embargo, existen ciertos límites que a Libra no le gustará que exceda y esto puede ocasionar desacuerdos entre sí.

En tanto, los librianos no sentirán mucho interés con Capricornio, ya que no tendrán grandes temas de conversación. El signo de la cabra es conocido por su mentalidad ambiciosa y su tendencia hacia el mundo corporativo. Por su parte, Libra puede pasar horas reflexionando sobre la vida, la justicia, el mundo y la sociedad, dejando de lado los aspectos materiales. No se encuentran motivados por las mismas metas y difícilmente encuentren puntos en común que generen una unión.

El trabajo para Libra

Libra trata de mantener un ambiente laboral relajado, pero puede tener problemas con algunos signos

Aquello que se rigen por el signo de la balanza toman muy en serio su vida profesional, pero no dejan de lado su carisma alegre. Les gusta rodearse de compañeros de trabajo que sean divertidos y puedan desempeñarse bajo un clima laboral relajado que dé lugar a conversaciones. Si alguien irrumpe con este deseo, podría causar cortocircuitos con Libra.

Problemas en el trabajo con Virgo y Piscis

A la hora de trabajar, alguien de Libra no se sentirá cómodo junto a Virgo. Esto se debe a que este signo del elemento Tierra es perfeccionista en sus labores y tiende a querer controlar cualquier situación, con el fin de alcanzar el resultado que desea. Ambos son responsables, pero encontrarán más productivo mantener distancia entre ellos para evitar problemas.

Por último, cuando una persona de Libra conoce a alguien de Piscis, la química será inmediata. Esta dupla se llevará a la perfección y lograrán construir una gran amistad. Sin embargo, si se encuentran en un ambiente laboral, esto podría jugarles en contra. Se distraerán constantemente porque querrán conversar en todo momento. Esto podría afectar su concentración y desempeño, y hasta arriesgar sus puestos de trabajo.

