Conocé tu horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 18 de septiembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) está concluyendo su recorrido por Virgo. Puede ser interesante ver qué deja su propuesta de orden interno y externo, su invitación a cuidar los detalles, la organización y la salud de nuestros hábitos. Mientras tanto, los recorridos de Mercurio (planeta de la comunicación) en Libra y Venus (planeta de las relaciones) en Escorpio ponen el foco en la temática vincular y van preparando el terreno para la temporada de Libra. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Esto dicen los astros para esta semana

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y es posible que después de días de mayor reactividad algo empiece a aquietarse y encontrar su calma. Eso sí: la tranquilidad no llega por arte de magia, depende de encontrar un canal de descarga eficaz.

Tip: si la furia no se va, todavía no encontraste tu vía de descarga.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio, tu eje complementario, y activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con energía de seducción. Es posible que sientas a flor de piel tus ganas de conexión profunda.

Tip: no transformes el deseo en exigencia.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Libra y activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad con energía de diplomacia. Por otra parte, Urano (planeta asociado a los cambios) empezó su retrogradación en tu signo, que será hasta febrero de 2027. Si bien el cambio de dirección no tiene una influencia directa, está bien ir registrando cómo te sentís con respecto al uso de la tecnología y las redes sociales.

Tip: probá pasar más tiempo leyendo.

Este es tu ascendente Freepik

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por Sagitario. Si bien su efecto es sutil, puede servir para sintonizar con la expansión y la confianza. Mientras tanto, Marte (planeta de la acción) continúa su tránsito por tu signo y mantiene tu faceta hacedora estimulada para que avances en tus proyectos.

Tip: algunas cosas no pueden pedirse.

Ascendente en Leo

Júpiter (planeta de la expansión) continúa en tu signo, donde estará hasta julio de 2027. Es bueno saber que se trata de un tránsito de un año cuya propuesta es de expansión y conexión con la confianza en vos, con aquello que le da sentido a tu vida, con la pasión y la vocación.

Tip: no hay resultado instantáneo.

Ascendente en Virgo

Tu temporada está terminando y es buen momento para hacer balance, para ver cómo te sentiste durante este mes. El recorrido de Mercurio (tu regente) en Libra también trae una propuesta de recalibrar y puede ser una buena oportunidad para ver si tenés que redistribuir la energía y mejorar la administración de algunos temas.

Tip: el ocio tiene que formar parte de la agenda.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y este fin de semana conecta en cuadratura con Plutón (planeta asociado a la transformación) en Acuario. Esta configuración es potente y puede ser que traiga luces y sombras del modo en que te estás manejando en tu pareja. No es para asustarse, al contrario, puede venir bien para pasar en limpio qué patrones tóxicos conviene dejar atrás.

Tip: buscá los puntos de encuentro.

A cada ascendente le depara algo distinto iStock

Ascendente en Escorpio

Información importante: Plutón (tu regente) en su recorrido por los primeros grados de Acuario conecta en cuadratura con Venus (planeta de las relaciones) en tu signo. Esta interacción no pasa inadvertida. Puede ser que tambalee el tablero emocional o que se vuelva muy evidente que hay algo que cambiar en tu situación vincular. No te sugestiones con la energía, pero tampoco desestimes lo que está pasando.

Tip: la concesión te tiene que convencer.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y mantiene muy activa la zona de tu carta natal asociada a la vocación y el extranjero. Es bueno saberlo para prender la antena a oportunidades internacionales. Por otro lado, el recorrido de Urano (planeta de los cambios) en Géminis, fue eje complementario, pone a prueba tu situación de pareja.

Tip: el cansancio emocional existe.

El horóscopo de este fin de semana

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries en la base emocional de tu carta natal. Energéticamente es posible que los temas familiares y domésticos estén tomando mucho de tu tiempo, ya sea porque te toca ocuparte de algunos asuntos o porque estás procesando algún duelo.

Tip: la sensibilidad no puede cronometrarse.

Ascendente en Acuario

Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa su marcha retrógrada en tu signo y este fin de semana conecta en cuadratura con Venus (planeta de las relaciones) en Escorpio. Esta configuración tiene doble impacto: por un lado, puede mostrar luces y sombras de tu situación laboral; por otro lado, vuelve visible disputas de poder en tu pareja.

Tip: las emociones no se controlan.

Ascendente en Piscis

El Sol (fuente de energía del Zodiaco) empieza a despedirse de Virgo, tu eje complementario. Es buen momento para hacer balance y ver cómo estás conectando emocionalmente con lo que sentís.