Cuáles son los signos del Zodíaco más envidiados

La envidia es una emoción natural del ser humano, que puede manifestarse al observar o convivir con otros. En muchos casos, puede darse ante contemplar logros, cualidades, tenencias o vínculos ajenos. En otros, se produce a través de una comparación constante con los demás, una manera de noticiar lo que otros poseen en relación a lo que uno carece.

Algunos individuos presentan esta conducta de manera esporádica u ocasional, ante ciertas circunstancias que generan ciertas alertas o remueven emociones. Otros, se identifican como seres envidiosos por su forma de ver la realidad. Si bien puede generar opiniones diversas, no se trata de una cualidad malintencionada. En muchos casos, las personas padecen de su propia envidia y no se sienten orgullosos de esta característica.

La envidia busca destruir aquello o a aquel que desencadena este sentimiento Pexels

Existen personas que destacan por su carisma, éxito, belleza, seguridad o capacidad para alcanzar objetivos, lo que sin dudas genera en muchos estas comparaciones.

En astrología, ciertos signos del Zodíaco, reúnen atributos que tienden a atraer miradas y generar admiración. Algunos poseen una presencia magnética difícil de ignorar, mientras que otros sobresalen por su inteligencia o fortaleza. Estas características les permiten destacarse en distintos ámbitos de la vida y convertirse en referentes para muchas personas. Todo ello contribuye a que se conviertan en figuras admiradas y, en ocasiones, envidiadas.

A continuación, el ranking de los cinco signos del Zodíaco que se encuentran entre los más envidiados:

Libra

Libra ocupa el primer lugar de este listado gracias a su encanto natural, elegancia y facilidad para desenvolverse socialmente. Regido por Venus, posee una personalidad amable y atractiva que suele generar una excelente impresión en quienes los rodean. Este planeta les ayuda también con su apariencia física. Más allá de su notable belleza, saben como presentarse, tienden a cuidar de su estilo y manera en la que se muestran al mundo, lo que potencia su imagen. Esto los lleva a destacar y ser el centro de la atención, aún cuando no es su objetivo.

Los nacidos en Libra son personas envidiadas por su entorno

La balanza transmite armonía, equilibrio y elegancia. Siempre tratan a todos por igual y mantienen sus modales en todo momento. Esta combinación de simpatía y atractivo hace que frecuentemente se conviertan en objeto de comparaciones. Su atención al cuidado y prolijidad es valorada por muchos pero también, envidiada por quienes anhelan obtener más atención, verse de cierta manera o recibir halagos.

Leo

Otros de los signos más envidiados de zodíaco es el león. Es que no existen otras personalidades que llamen tanto la atención como la de las personas de Leo. Regido por el Sol, sus nacidos poseen una presencia imponente que rara vez pasa desapercibida. Su seguridad, carisma y confianza generan admiración en distintos ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Buscan la estelaridad, los halagos y ser el centro de las miradas, por lo que disfrutan esta manera de ser extrovertida.

Este signo del elemento Fuego busca destacarse y posee una energía que atrae naturalmente las miradas. Suelen desenvolverse con soltura en espacios sociales y cuentan con una capacidad innata para liderar grupos o inspirar a otros. Tienden a tener una buena relación con su interior, por lo que muestran una autoestima sólida, lo que genera opiniones diversas y cierta envidia en su entorno.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Capricornio

Capricornio destaca por su capacidad para alcanzar metas e inteligencia. Este signo del elemento Tierra se caracteriza por su disciplina, perseverancia y enorme compromiso con aquello que considera importante, lo que los lleva a ser muy exitosos. Sus logros, posesiones materiales y puestos de liderazgo, pueden generar envidia en cierta parte de su entorno.

Los nacidos en Capricornio se destacan por su liderazgo shutterstock - Shutterstock

Si bien no son competitivos, siempre buscan dar lo mejor de sí en cualquier ámbito de su vida. Su talento y sentido de responsabilidad los lleva en muchas ocasiones a triunfar y alcanzar cada meta que se propongan. Muchos comparan sus vidas, sus objetivos y victorias con ellos, por lo que son el tercer signo más envidiado de la rueda zodiacal.

Tauro

Tauro integra esta nómina por su estabilidad y seguridad que suele construir a lo largo de su vida. Se trata de personas pacientes, que no se ven afectadas fácilmente ante ciertos imprevistos o desafíos. Creen en sí mismos, su autoestima les ayuda a mantener la tranquilidad y enfocarse en lo que verdaderamente les importa. Es por ello que muchos los envidian, por su supervivencia y exactitud a la hora de actuar. No se desmotivan fácilmente y saben que tarde o temprano obtendrán lo que desean.

Su talento, trabajo duro y dedicación los lleva a tener estilos de vida lujosos. Muchos mantienen rutinas estables con el objetivo de alcanzar una realidad deseada, muy vinculada a su calidad de vida y placer. Algunas personas observan sus logros desestimando sus sacrificios y es por ello que ocupan el cuarto puesto de este listado.

Escorpio

Si bien este signo del elemento Agua puede generar polémicas y opiniones diversas, ocupa este quinto puesto por su magnetismo. El escorpión es conocido por su misterio y prudencia, su capacidad de guardar siempre un as bajo la manga que le permite sorprender y mantener distancia en situaciones según su conveniencia. Con Plutón como planeta regente, posee una intensidad emocional que genera fascinación en quienes lo rodean. Su capacidad para mantener cierta reserva sobre su mundo interior aumenta todavía más su atractivo.

Las personas de Escorpio transmiten fortaleza y capacidad de transformación, sin importar las adversidades. Esta imagen resulta muy poderosa para otros. Asimismo, son seductores por naturaleza y poseen un gran encanto. Tienden a dejar su huella por su belleza, su atractivo y capacidad de relacionarse con sutileza pero intensidad. Es difícil ignorarlos, por lo que suelen recibir todo tipo de atención y por lo tanto, ser uno de los signos más envidiados de la rueda zodiacal.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo