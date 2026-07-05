Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 5 al 11 de julio
La astróloga hizo sus predicciones para esta semana según cada signo del Zodíaco; cuál es la carta de la suerte para cada uno
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Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana del 5 al 11 de julio y detalló qué le depara a cada signo del Zodíaco. Al mismo tiempo, indicó qué carta de la suerte le toca a cada uno, teniendo en cuenta la presencia de Mercurio en Cáncer.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
En los arianos se enciende la pasión y se multiplican las oportunidades amorosas.
- Carta de la suerte: As de Bastos. “Una fuerza de fuego que te da el impulso inicial para que el entusiasmo y la confianza te ayuden a comenzar la semana viviendo relaciones más alegres, sinceras y creativas”.
Tauro
Los nacidos en Tauro ven fortalecida la necesidad de construir vínculos sólidos y felices.
- Carta de la suerte: Sota de Oros. “La oportunidad de sembrar una semilla real y concreta para que el amor crezca en este arranque semanal cuando compartís afecto, generosidad y momentos especiales con quien valorás”.
Géminis
Se favorecen los encuentros para los geminianos, al igual que las declaraciones y las nuevas ilusiones para empezar la semana.
- Carta de la suerte: Los Enamorados. “La carta ideal para el amor y las elecciones del corazón, donde tu carisma se potencia y las conversaciones sinceras abren puertas a relaciones más auténticas”.
Cáncer
Aumenta la confianza para los nacidos en Cáncer y esto ayuda a arrancar la semana disfrutando del amor sin miedos.
- Carta de la suerte: El Carro. “Que te da la determinación y el éxito para avanzar con paso firme hacia una etapa más luminosa que favorece la estabilidad y el crecimiento emocional compartido”.
Leo
Para los leoninos se expanden el magnetismo, la pasión y las oportunidades afectivas al comenzar la semana.
- Carta de la suerte: El Emperador. “Que te corona con autoridad y seguridad absoluta. Es tiempo de creer en el amor, mostrar tu brillo, pisar fuerte y disfrutar de nuevas experiencias”.
Virgo
La energía de estos días invita a los nacidos bajo el signo de Virgo a iniciar la semana confiando más en tus sentimientos y expresando afecto sin reservas.
- Carta de la suerte: Sota de Espadas. “Una mente alerta que corta con los pensamientos negativos para que el amor se fortalezca cuando dejas atrás dudas y disfrutas del presente”.
Libra
Se favorece el romance para los librianos, la alegría y los proyectos compartidos para este comienzo de semana.
- Carta de la suerte: La Justicia. “Que aporta un equilibrio perfecto y contratos afectivos armónicos para que las relaciones encuentren un nuevo impulso y aparezcan momentos de felicidad y complicidad”.
Escorpio
En los nacidos en Escorpio se despiertan deseos intensos y se animan a arrancar la semana viviendo el amor con mayor confianza.
- Carta de la suerte: Sota de Copas. “Que trae una propuesta romántica o un mensaje afectivo muy tierno, ideal para que una relación importante pueda crecer gracias a la pasión y la sinceridad”.
Sagitario
En un momento muy afín al suyo, Sagitario, expande la pasión y las ganas de compartir en este inicio de semana.
- Carta de la suerte: Ocho de Oro. “El trabajo diario, la constancia y el esmero que ponés en la pareja para hacer que esta etapa sea ideal para disfrutar romances, viajes y nuevas experiencias de a dos”.
Capricornio
Para los nacidos bajo el signo de Capricornio, esta etapa enseña a abrir el corazón y confiar más en el amor desde el comienzo de la semana.
- Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. “El destino se mueve a tu favor y cambia tu suerte para que la generosidad y la calidez fortalezcan vínculos que buscan crecer con estabilidad”.
Acuario
Los acuarianos activan encuentros y relaciones importantes para empezar la semana.
- Carta de la suerte: Seis de Oros. “El dar y recibir en perfecta armonía, recordándote que el amor te invita a compartir, crecer y descubrir nuevas formas de disfrutar en pareja”.
Piscis
Los piscianos ven favorecida la alegría, la seducción y los sentimientos sinceros en este arranque semanal.
- Carta de la suerte: Rey de Copas. “La maestría emocional y el amor maduro que te respaldan en una etapa más luminosa que te permite vivir el amor con ilusión, confianza y entusiasmo”.