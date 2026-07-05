Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 5 al 11 de julio

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana del 5 al 11 de julio y detalló qué le depara a cada signo del Zodíaco. Al mismo tiempo, indicó qué carta de la suerte le toca a cada uno, teniendo en cuenta la presencia de Mercurio en Cáncer.

Jimena La Torre predijo qué le depara a cada signo del Zodíaco para la semana del 5 al 11 de julio (Fuente: Instagram/@ jimena_la_torre)

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

En los arianos se enciende la pasión y se multiplican las oportunidades amorosas.

Carta de la suerte: As de Bastos. “Una fuerza de fuego que te da el impulso inicial para que el entusiasmo y la confianza te ayuden a comenzar la semana viviendo relaciones más alegres, sinceras y creativas”.

Tauro

Los nacidos en Tauro ven fortalecida la necesidad de construir vínculos sólidos y felices.

Carta de la suerte: Sota de Oros. “La oportunidad de sembrar una semilla real y concreta para que el amor crezca en este arranque semanal cuando compartís afecto, generosidad y momentos especiales con quien valorás”.

La carta de la suerte para los nacidos en Tauro es el Sota de Oro

Géminis

Se favorecen los encuentros para los geminianos, al igual que las declaraciones y las nuevas ilusiones para empezar la semana.

Carta de la suerte: Los Enamorados. “La carta ideal para el amor y las elecciones del corazón, donde tu carisma se potencia y las conversaciones sinceras abren puertas a relaciones más auténticas”.

Cáncer

Aumenta la confianza para los nacidos en Cáncer y esto ayuda a arrancar la semana disfrutando del amor sin miedos.

Carta de la suerte: El Carro. “Que te da la determinación y el éxito para avanzar con paso firme hacia una etapa más luminosa que favorece la estabilidad y el crecimiento emocional compartido”.

Leo

Para los leoninos se expanden el magnetismo, la pasión y las oportunidades afectivas al comenzar la semana.

Carta de la suerte: El Emperador. “Que te corona con autoridad y seguridad absoluta. Es tiempo de creer en el amor, mostrar tu brillo, pisar fuerte y disfrutar de nuevas experiencias”.

Virgo

La energía de estos días invita a los nacidos bajo el signo de Virgo a iniciar la semana confiando más en tus sentimientos y expresando afecto sin reservas.

Carta de la suerte: Sota de Espadas. “Una mente alerta que corta con los pensamientos negativos para que el amor se fortalezca cuando dejas atrás dudas y disfrutas del presente”.

La carta de la suerte para Aries esta semana es el As de Bastos

Libra

Se favorece el romance para los librianos, la alegría y los proyectos compartidos para este comienzo de semana.

Carta de la suerte: La Justicia. “Que aporta un equilibrio perfecto y contratos afectivos armónicos para que las relaciones encuentren un nuevo impulso y aparezcan momentos de felicidad y complicidad”.

Escorpio

En los nacidos en Escorpio se despiertan deseos intensos y se animan a arrancar la semana viviendo el amor con mayor confianza.

Carta de la suerte: Sota de Copas. “Que trae una propuesta romántica o un mensaje afectivo muy tierno, ideal para que una relación importante pueda crecer gracias a la pasión y la sinceridad”.

Sagitario

En un momento muy afín al suyo, Sagitario, expande la pasión y las ganas de compartir en este inicio de semana.

Carta de la suerte: Ocho de Oro. “El trabajo diario, la constancia y el esmero que ponés en la pareja para hacer que esta etapa sea ideal para disfrutar romances, viajes y nuevas experiencias de a dos”.

Capricornio

Para los nacidos bajo el signo de Capricornio, esta etapa enseña a abrir el corazón y confiar más en el amor desde el comienzo de la semana.

Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. “El destino se mueve a tu favor y cambia tu suerte para que la generosidad y la calidez fortalezcan vínculos que buscan crecer con estabilidad”.

La carta de la suerte para Sagitario esta semana es el Ocho de Oro

Acuario

Los acuarianos activan encuentros y relaciones importantes para empezar la semana.

Carta de la suerte: Seis de Oros. “El dar y recibir en perfecta armonía, recordándote que el amor te invita a compartir, crecer y descubrir nuevas formas de disfrutar en pareja”.

Piscis

Los piscianos ven favorecida la alegría, la seducción y los sentimientos sinceros en este arranque semanal.

Carta de la suerte: Rey de Copas. “La maestría emocional y el amor maduro que te respaldan en una etapa más luminosa que te permite vivir el amor con ilusión, confianza y entusiasmo”.