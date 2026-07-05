Ida y vuelta

MI ÚNICO NIETO

¡Hola Kirón!! Te escribo por mi nieto Vito que se recibió en la carrera docente y no quiere trabajar de lo suyo ¿Podré saber cómo le irá? Es mi único nieto, incluso vivió conmigo un año entero cuando estaba en séptimo grado y sus papás se estaban separando. Él nació 28/08/1999 a las 7 y media de la mañana. Gracias porque siempre contestás con mucho cariño. Abuela Ida

Hola Abuela Ida. Te cuento que Vito es de Virgo con Luna en Piscis y Ascendente en Virgo. Es introvertido, cariñoso y muy estudioso. Tal vez quiera seguir estudiando porque tiene mucha facilidad y como toda persona con Luna en Piscis es emocionalmente receptivo y vulnerable. Es un año en el que va a sentirse algo perdido ya que Júpiter transitará su Casa 12, pero a mediados del año que viene va a encontrar su propósito y va a estar definido. No te pongas ansiosa, lo importante es que él pueda decidir y que su trabajo lo motive. Es joven. Ya se encontrará a sí mismo. Un abrazo para ambos. Kirón