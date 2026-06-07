Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de junio

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 8 al domingo 14 de junio. La reconocida astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la presencia de la Luna menguante.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre

Aries

La Luna menguante los invita a los arianos desacelerar y a soltar las uniones amorosas que no vibran con su presente. Es un momento propicio para esas despedidas emocionales que liberan su energía.

Carta de la suerte : El Cinco de Copas. “Esto te ayuda a apoyarte en tus amigos y seres queridos, quienes sostendrán tus decisiones y te guiarán hacia nuevas oportunidades afectivas”.

Tauro

Los nacidos en Tauro se verán beneficiados por la Luna menguante: es el motivo para cerrar ciclos afectivos incómodos.

Carta de la suerte : El Seis de Espadas. “Disfruta de los momentos con las personas que son de tu agrado”.

Géminis

Los nacidos en Géminis se verán ampliamente favorecidos. La Luna desvanece las dudas y ayuda a despedirse de viejos patrones emocionales que bloqueaban su crecimiento.

Carta de la suerte : La Templanza. “Lograrás que tus emociones encuentren el equilibrio necesario para aumentar tu seguridad afectiva”.

Qué le depara a cada signo, según Jimena La Torre Shutterstock

Cáncer

La Luna menguante moviliza a los nacidos bajo el signo de Cáncer a impulsar una profunda limpieza interior, despidiéndose de los silencios guardados durante el último tiempo.

Carta de la suerte : El Sumo Sacerdote. “Esta naipe mejorará el diálogo constructivo y fortalecerá una conexión emocional más auténtica y empática en tu pareja”.

Leo

Los nacidos en Leo se aferran a la Luna menguante para realizar despedida consciente del ego en el amor, soltando la necesidad de control para asimilar lo que ya cumplió su ciclo.

Carta de la suerte : El Loco. “Impulsarás tu independencia afectiva y te abrirás a vivir nuevas experiencias amorosas y relaciones mucho más auténticas y sinceras”.

Virgo

Los nacidos en Virgo se despedirán de las estructuras que lo marcaron desde la niñez y de los ideales románticos que no condicen con la actualidad.

Carta de la suerte : Diez de Oro. “Empezarás a construir desde bases verdaderas, favoreciendo vínculos estables donde el amor crezca con confianza, apoyo mutuo y objetivos compartidos”.

Los astros para esta semana, según Jimena La Torre LaNación

Libra

La Luna menguante quiere que los nacidos bajo el signo de Libra se despidan de las dependencias emocionales y del miedo a la soledad.

Carta de la suerte : La Justicia. “Activarás tu capacidad de amar con total libertad”.

Escorpio

Los nacidos en Escorpio le dirán adiós a los rencores pasados y a los apegos tóxicos que marchitaban sus sentimientos.

Carta de la suerte : La Estrella. “Fortalecerás tus amistades y permitirás construir en base a la confianza”.

Sagitario

Los sagitarianos expandirán sus emociones y conectarán con una pasión auténtica.

Carta de la suerte : Rueda de la Fortuna. “La Luna menguante te invita a la despedida de aquellos compromisos afectivos que limitaban tu crecimiento personal”.

Signo de sagitario

Capricornio

Los nacidos en Capricornio se proponen despedirse de la frialdad defensiva y de las corazas que lo distanciaban de los demás.

Carta de la suerte : As de Copas. “Favorecerás los encuentros sinceros y los vínculos leales, permitiéndote expresar lo que sentís con claridad”.

Acuario

La Luna menguante en Acuario invita a los acuarianos a soltar las culpas y las cargas afectivas que ya no les pertenecen.

Carta de la suerte : El Mago. “Aumentarás tu magnetismo personal, fortaleciendo tu seguridad afectiva y atrayendo respuestas positivas para un equilibrio deseado”.

Piscis

Los nacidos en Piscis se verán envueltos en un profundos balances para despedir las heridas del pasado.