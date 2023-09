escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 11 al 15 de septiembre a través de sus redes sociales. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. La cubana también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

Aries

Serán días de que crezcas sin límites, tendrás más abundancia en todos los sentidos. Sin embargo, para eso deberás alejarte de malas compañías y de todo lo que te hace daño. Te buscará un amor del pasado para pedirte una nueva oportunidad.

Tauro

Gozarás de poder, fuerza y determinación, serás un líder incansable. Mucha gente te rodeará para aprender de ti y te pedirá consejos. Es probable que te hagan una propuesta de matrimonio, si es que tienes pareja.

Géminis

Es el momento de que arregles todos los asuntos que tenías pendientes, ya sean legales, personales o profesionales. Te invitarán a salir de viaje, o bien, tendrás visitas inesperadas en tu hogar porque eres el mejor anfitrión.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

Cáncer

Será una semana de buenas ganancias económicas, todo es a causa del compromiso y pasión con los que haces las cosas. Aprovecha ese dinero para comprarte ropa nueva o darte algunos gustos, te los mereces.

Leo

Los astros te dicen que no estás solo y que no corres el riesgo de estarlo. Si las cosas hasta ahora no salieron como esperabas, no es tu culpa, sino que el Universo así lo quiso. Saldrás adelante muy pronto, no lo dudes.

Virgo

Todo lo relacionado con el amor está bien proyectado para ti, es el momento de revelarle tu amor a esa persona especial o formalizar tu relación de pareja. También te irá bien en la compra o venta de bienes raíces.

Libra

Los arcángeles estarán sobre ti y te ayudarán a conseguir lo que quieres. Tendrás la protección necesaria y tú la sentirás, por eso te atreverás a dar el primer paso en algo que te daba miedo. Al mismo tiempo, gozarás de buena suerte en los juegos de azar.

Escorpio

La recomendación de los planetas para esta jornada es que no te detengas, que sigas adelante en todos tus proyectos. Esta semana es preciso que hagas uso de tus virtudes, como el poder que tienes para convencer a la gente. Hazte notar.

Sagitario

Estás en el momento perfecto para brillar, ya que te encuentras más estable que nunca. Tienes todo para lograr tus sueños, solo debes quitarte esos pensamientos de mediocridad. No te dejes vencer por ti mismo, las barreras las pones tú.

Capricornio

Crecerá tu vida social, te invitarán a varias reuniones y es probable que hasta a un viaje. La carta de la rueda de la fortuna te indica que, si estabas abajo y en un mal momento, empezarás a subir y tener éxitos.

Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana

Acuario

Será una semana muy intensa en cuestiones de trabajo, recibirás fuertes cargas laborales, pero también conocerás gente importante en la industria en la que te desempeñas. Te buscará un amor del pasado, ten cuidado con eso.

Piscis

Los astros te dicen que es el instante perfecto para tomar el mundo en tus manos y pedirle al Cosmos lo que desees porque se te cumplirá. Tu mejor día será el martes, aprovéchalo para hacer lo que consideres más importante.

