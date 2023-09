escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 28 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se te presentarán varios retos emocionantes. En lugar de asustarte, tómalos con determinación y con el objetivo de abatirlos. Recuerda que los desafíos solo son una prueba para demostrarte a ti mismo cuan poderoso eres.

TAURO

La recomendación de los planetas para este jueves es que no importa cuántas veces tropieces, siempre tienes la oportunidad de levantarte. Para encontrar la estabilidad que buscas es necesario que trabajes por ella.

GÉMINIS

Todo lo que tiene que ver con el aspecto social está bien proyectado para ti. Establecerás nuevos lazos de amistad y expandirás tu red de apoyo. Aprovecha esa energía para relacionarte también en el ámbito laboral.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Es primordial que cuides de ti mismo y te ocupes de tus necesidades emocionales antes de enfocarte en otra cosa. Escucha a tu cuerpo y tu corazón, a veces es necesario que pares un poco para que descanses.

LEO

Te llegarán varias oportunidades en el ámbito profesional, tendrás que decidir entre una de ellas. No tengas miedo, ten por seguro que tu intuición te dirá cuál es la mejor alternativa para que vayas por el camino del éxito.

VIRGO

Ya es hora de que te alejes de todo lo que no te aporta nada positivo, que dejes ir lo que te daña o solo te estorba. Rompe esas cadenas que tienes desde hace mucho tiempo, confía en esas corazonadas que te indican que algo no anda bien.

LIBRA

Los astros te dicen que es necesario que busques armonía en tus relaciones interpersonales, no que te involucres con gente tóxica. Por otro lado, sé uno de esos partidarios de la justicia, actúa ante cualquier cosa que veas que no es correcta.

ESCORPIO

Terminarás el mes de la mejor manera y con la actitud de ser mejor en el siguiente. Tendrás la intención de romper barreras y explorar tus propios límites. Cuando encuentres ese valor, atrévete a enfrentar los temores que te acechan.

SAGITARIO

Debes saber que tu optimismo y entusiasmo son tus principales armas, así que acompáñate de ellas para cualquier desafío que quieras enfrentar. Es tu momento de expandirte hacia cualquier lugar que quieras. Tienes la capacidad.

CAPRICORNIO

Se impone que trabajes un poco más en tus metas si es que quieres cumplirlas. Para llegar a la cima tienes que mantenerte con determinación y disciplina. Nunca verás un resultado positivo si no te esfuerzas, tómalo en cuenta.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

No estás obligado a seguir los patrones de tu familia, puedes comenzar a forjar tu propio camino. Respeta esa individualidad única que tienes, no temas expresarla. Confía en tus ideas innovadoras, no cualquiera las tiene.

PISCIS

Es necesario que te conectes con tu interior para que sepas cómo actuar ante las situaciones difíciles. También prioriza buscar momentos de paz para que reflexiones y, así, encuentres la respuesta a tus problemas.