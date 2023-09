escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 7 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Eres una persona muy impaciente y eso puede llegar a ser un problema para quienes te rodean. Trata de no pasar sobre otros en medio de tu impulso y desesperación. Ve más tranquilo y sin presiones, no todo debe salir como tú quieres.

Tauro

La recomendación de los astros es que trates de abrirte a nuevas ideas, en lugar de enfrascarte solo en lo que tú piensas. La vida es así, a veces debes modificar tus planes y eso no significa que no sean igual de buenos que los que tenías.

Géminis

Es preciso que, antes de hablar, pienses dos veces lo que vas a decir. Así te evitarás cometer alguna imprudencia o lastimar a alguien con tus palabras. La gente puede llegar a sentirse abrumada por tus conversaciones.

Cáncer

Eres el rey o reina de la emotividad, pero eso no le agrada a nadie. Está bien que de vez en cuando te conmuevas por algo, pero que llores todos los días tiende a volverse complicado para quienes te rodean.

Leo

Trata de no robarle escenario a nadie en lo que resta de la semana. No puedes ser el centro de atención siempre, tienes que entenderlo. Deja que otros brillen o, de lo contrario, perderás muchos amigos en poco tiempo.

Virgo

Aprende a relajarte un poco, no pretendas ser perfecto porque nadie lo es. Déjate llevar por la corriente, es sano que lo hagas. Tampoco esperes que la gente se adecúe a tus estándares porque nunca sucederá.

Libra

Eres una persona indecisa y eso suele molestar a tus seres queridos o quienes te rodean en general. Es importante que aprendas a tomar decisiones firmes y que no te preocupes tanto por elegir lo que otros quieren. Es tu vida, ve hacia donde tú desees.

Escorpio

Con tu intensidad puedes llegar a asustar a muchas personas, tanto que algunas dejarán de confiar en ti. En tu intento por descubrir cosas supuestamente escondidas, perderás amigos. Trata de no ser tan misterioso o trata de no observar cosas ocultas todo el tiempo.

Sagitario

Eres el miembro de la rueda zodiacal más directo y honesto, no obstante, eso puede lastimar a varias personas. No siempre es necesario decir lo que piensas y sientes, mucho menos si se trata de un tema sensible para alguien.

Capricornio

Los planetas te dicen que es necesario que te alejes un poco del trabajo y que aprendas a disfrutar de la vida. Tómate un respiro, date la oportunidad de relajarte. No todo gira en torno al éxito y la productividad, tienes derecho a hacer otras cosas.

Acuario

Una persona con la que pasas mucho tiempo tratará de meterte en problemas. Inventará chismes sobre ti y se los dirá a más gente con el objetivo de poner a todos en tu contra. Haz caso omiso, que no te perjudique.

Piscis

A veces tratas de escapar de la realidad y eso puede dificultar el cómo enfrentas los problemas. Deja de evadir todo lo que tienes que resolver. No siempre puedes vivir en un mundo de ensueño, en la vida real hay dificultades.