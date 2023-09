escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 5 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

El consejo de los planetas para esta jornada es que trates de controlar tu temperamento impulsivo porque podrías arruinar algunas de tus relaciones más importantes. Eres como una llama que nunca se apaga, pero a veces te quemas a ti mismo.

Tauro

Ser tan obstinado a veces te resulta satisfactorio y positivo porque se cumple casi todo lo que quieres. No obstante, esa característica podría no ser tan buena para ti este martes porque te involucrarás en luchas innecesarias.

Géminis

Se impone que te enfoques en una cosa a la vez, en lugar de tratar de abarcar todo. No importa si tienes mucha energía y crees que puedes hacerlo todo, aquí la finalidad es que no quedes mal con nadie, organízate.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Cáncer

No olvides cuidar de ti, antes de atender las necesidades de quienes te rodean. Está bien que te preocupes por tus seres queridos, pero eso nunca debe de estar antes que tú. Dedícate tiempo y espacio para desconectarte un rato.

Leo

Últimamente tus horóscopos son encaminados al ego que posees y este martes no será la excepción. Los planetas te lo advierten porque, si no dejas de siempre buscar ser el centro de atención, te quedarás solo. A la gente le fastidia tu egocentrismo.

Virgo

No permitas que los pequeños detalles te hagan perder la atención de lo verdaderamente importante. Eres meticuloso y perfeccionista, lo cual no está mal, pero relájate un poco de vez en cuando, te sentirás más tranquilo.

Libra

Para el día de hoy debes prepararte mentalmente, sobre todo si se te presenta algún conflicto. Busca la armonía a toda costa y no te dejes desestabilizar por nada. Eso sí, tampoco evadas los problemas, enfréntalos.

Escorpio

No seas tan desconfiado porque eso podría alejar a algunas personas de ti. Trabaja en abrir tu corazón y en dejarte llevar por lo que sientes. Regularmente, lo evitas por temor a que te lastimen, pero ten por seguro que no toda la gente hace eso.

Sagitario

Sueles ser impulsivo y dices las cosas sin pensar, así que la recomendación para esta jornada va sobre eso. Reflexiona dos veces antes de actuar para que luego no te arrepientas, tener claras las posibles consecuencias es una buena alternativa.

Capricornio

Es preciso que aprendas a disfrutar un poco de la vida, apreciar los pequeños detalles y las cosas que no tienen precio. Sueles dejar esto de lado por la ambición y por estar inmerso en el trabajo, date la oportunidad de cambiarlo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Si deseas que tus mensajes sean bien recibidos por los demás, trata de dejarlos más en claro. La comunicación no es tu fuerte y tú lo sabes, así que trabaja en ello para que puedas entablar conversaciones más sustanciales.

Piscis

No te dejes llevar por las emociones, en todos los aspectos de tu vida debes marcar límites. La finalidad es que te protejas y que no permitas que nadie se burle o se aproveche de ti. Si no quieres ayudar a alguien, no lo hagas, nada te obliga.