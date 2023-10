escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, ha cobrado una gran relevancia gracias a sus predicciones. En esta ocasión, advirtió a través de sus redes sociales qué le deparan los astros a todos los signos de la rueda zodiacal para octubre. Esto es lo que deberán considerar en diferentes ámbitos, como la familia, el dinero, las relaciones personales y el trabajo.

Aries

Tienes que evaluar tu vida para tomar decisiones fuertes y contundentes. Al final saldrás victorioso, pero deberás hacer un examen de conciencia sobre tu camino. Habrá riqueza y prosperidad. Analiza qué es lo que quieres hacer para no gastar sin freno. Es momento de usar tu sabiduría.

Tauro

Deberás ser prudente en la forma de comunicar tus pensamientos. En lugar de ser egocéntrico, sé optimista y olvídate de la negatividad. Lo que quieres te va a llegar. Una vez que lo tengas, no lo dejes de ir.

Géminis

Nada de tristeza y energía negativa en este mes. Aléjate de las personas que te traen malas vibras. Habrá amor en todos los ámbitos. Al final de este período puede ser que tengas que atender una situación, pero todo se va a solucionar.

Los horóscopos de Niño Prodigio para octubre Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Podrías recibir una mala noticia que te pondrá triste. Trata de no involucrarte en asuntos que no son tuyos, porque a veces no puedes manejar el peso de la vida de otras personas. Habrá gente que quieres mucho que se alejará, acéptalo y enfócate en lo bueno.

Leo

Habrá entusiasmo en el ámbito profesional porque viene un período de mucha plata. En tu casa vivirás diferentes situaciones complejas, pero pronto se resolverán. Vienen viajes que tienes que planear para el próximo año.

Virgo

Saliste de tu período difícil, por lo que deberás tener sabiduría para pasar todas las pruebas. En 2024, los planetas te van a ayudar, pero tienes que hacer un antes y un después. Habrá emoción y cartas de amor, con lo que podrás conectarte en lo emocional. Es un buen mes para emprender cosas nuevas.

Libra

Aprovecha la fuerza de los planetas que te iluminan y te llenan de confianza porque todo el universo estará a tu favor para que brilles. Deja atrás a la gente mala que querrá quitarte esa luz. A finales de mes, podrías darte cuenta de muchas cosas, por lo que tendrás que abrir los ojos.

Escorpio

Te sentirás satisfecho y contento con todo lo que llegará a tus manos. En este momento tienes que conectarte y pensar en la fe, en la esperanza y la caridad. Habrá un período de travesía y de cambio, pero será bueno para ti.

Sagitario

Todo lo oculto saldrá a tu favor para ti. Las personas que te quisieron hacer daño, serán castigadas. Además, habrá éxito en tu casa, pero agradécelo.

Capricornio

Acepta las bendiciones y deja de concentrarte en lo negativo. Deja atrás la perfección porque eso no existe, mejor trabaja en aceptar lo que tienes. Puede pasar algo con una persona cercana que te necesitará y debes estar cerca para poder ayudarla.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el mes de octubre Niño Prodigio/Facebook

Acuario

Disfruta del amor, de la suerte y el progreso. Es un momento de fortuna. Algo bueno viene para ti, así que tienes que aprovechar. Los astros te favorecen este mes.

Piscis

Alguien te derrumbó, pero tendrás que ser más fuerte. Quita todo lo que no te conviene y suelta el miedo y la indecisión. Debes tener frialdad y no fijarte tanto de tu corazón. Es momento de estar claro de mente y de hacer decisiones que valgan la pena.