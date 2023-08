escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este viernes 11 de agosto a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. La Luna sigue en Géminis y habrá una intensa interacción con Neptuno, lo que podría causar una influencia en la comunicación. En ocasiones, el universo se encarga de resolver todas las cuestiones por sí mismo. La sugerencia es conectar y desarrollar la empatía.

Aries

Probablemente tengas una conversación que te entristezca por algo que está en el pasado. Las palabras de un ser querido te darán consuelo. No te victimices ni te dejes absorber por la melancolía, sino que solo agradece el alivio.

Tauro

La realidad no llenará tus expectativas. Pregúntate en qué fallas si no consigues el apoyo que pensabas. Quizá no consideraste los riesgos que conllevan las decisiones.

Géminis

Volarás alto con tu mente y tendrás grandes expectativas de popularidad. Ten cuidado de no usar tanta energía en tus sueños, porque si sigues en las fantasías, se te dificultará descubrir las oportunidades de verdad.

Cáncer

Si fuiste desconsiderado contigo mismo o los demás, tendrás que disculparte. Las oraciones positivas te ayudarán a disipar tus temores y confusiones.

Leo

Este viernes tendrás muchas ganas de relacionarte con más personas y divertirte. Aprovecha la ocasión para renovar tu mente y compartir opiniones.

Virgo

Será un día de mucho trabajo, pero no puedes dejar que te impida ver todo el contexto. Alguien trata de engañarte para que pierdas de vista tu objetivo. Date cuenta antes de que sea tarde.

Libra

No te sugestiones, porque eso convierte a las personas en esclavas de sus propias fantasías. Busca un espacio en tu rutina para liberarte y reducir los niveles de estrés.

Escorpio

Si dudas del tema de dinero con tu pareja o socio, asegúrate de que comparten los ideales y que hay transparencia. Si lidias con algún trámite legal, contrata a un profesional para que te ayude.

Sagitario

Las relaciones estarán en primer plano y aumentarán las interacciones. Estarás un poco atrapado en un asunto del pasado que podría confundirte, pero recuerda que las emociones nos impiden ver con claridad.

Capricornio

Te costará mantener la concentración en tus tareas. En gran medida esto se debe al estrés que acumulaste. Baja de velocidad antes de que sea tarde. Date tiempo para ti y libera la tensión de tu cuerpo.

Acuario

Tendrás la oportunidad de vivir romances pasajeros o circunstanciales. Alguien podría dar el primer paso y dejarte la decisión de tu lado. Antes de tomarla, analiza qué es lo que está en juego y no dejes que tus sueños románticos eleven tus expectativas y las vuelvan inalcanzables.

Piscis

Será un día con muchas visitas en tu hogar. Sentirás ruido desde la mañana y hasta tarde. A veces podría ser ensordecedor, porque dificultará encontrar tu tranquilidad y posibilidad de desconectarte de sus demandas. No te quedes callado, expresa tus necesidades emocionales con palabras. No te reprimas.