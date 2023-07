El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 13 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 13 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es preciso que seas más consciente de lo que haces y que analices todo antes de tomar una decisión. En el área de los negocios y las compras todo está bien proyectado para ti. Tendrás una creatividad inigualable.

Números de suerte: 35, 2, 17.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Debes tener la mente más abierta para poder aceptar las oportunidades que te llegan. Algunas no te parecerán buenas en un inicio, pero es cuestión de que reflexiones para que veas que es diferente. Ve lento, pero seguro.

Números de suerte: 18, 6, 13.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Este jueves no habrá nada que pueda dañarte ni terminar con tu energía positiva, a menos que tú lo permitas. En este instante puedes lograr todo lo que te propongas, siempre y cuando hagas las cosas como tú sabes.

Números de suerte: 3, 18, 29.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Conocerás personas que te inspirarán a crear y, de esa manera, empezarás a tener más ambiciones en el aspecto profesional. Si estás en busca de empleo no te desesperes, pronto conseguirás algo que te convenga.

Números de suerte: 4, 10, 6.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

El día de hoy tu palabra tendrá autoridad, todo lo que digas será escuchado. Hablarás de frente y con la verdad, algo que será valorado por muchos. Te ganarás la confianza y el cariño de los que te rodean, así como de los que te observan de lejos.

Números de suerte: 11, 37, 49.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Los astros te dicen que es hora de que rompas con las ataduras que te han mantenido paralizado por mucho tiempo. No tienes la obligación de vivir para complacer a otros, al contrario, solo debes darte gusto a ti.

Números de suerte: 5, 26, 14.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se impone que les saques más provecho a los talentos que tienes ocultos. No sueles explorarlos y es un gran error porque podrías destacar gracias a ellos. Demuestra tus habilidades sin miedo a que te critiquen.

Números de suerte: 19, 2, 28.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Para esta jornada es importante que le des más peso a lo emocional. Préstale atención a tus emociones y no te presiones para ir al ritmo de los demás. También date tiempos para descansar y hacer actividades que te gustan.

Números de suerte: 3, 15, 27.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Irás por un buen camino si le prestas atención a tu intuición. Escoge solo las opciones que te hagan sentir seguro. Por otro lado, sabrás utilizar sabiamente el dinero, tanto que sentirás que tienes más, aunque no sea así.

Números de suerte: 40, 37, 29.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No hay nada de malo en expresarte y decir lo que piensas, siempre y cuando tus opiniones no dañen a nadie. Recuerda que ser sincero no debe ser opuesto a ser empático. No te olvides de tus responsabilidades.

Números de suerte: 39, 54, 21.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tu círculo social crecerá, tendrás más amistades y también disfrutarás de trabajar con personas nuevas. Sanarás males emocionales y físicos. Así, te sentirás más motivado para seguir adelante con tus proyectos.

Números de suerte: 7, 2, 11.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es tiempo de mejorar tu relación con el dinero. No lo gastes en lo primero que ves, aprende a guardarlo e invertirlo sabiamente. Respecto a tus seres queridos, dedícale más tiempo a tu familia, sueles olvidarte de ella.

Números de suerte: 29, 5, 43.

