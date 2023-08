escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 15 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es importante que le prestes más atención a tu salud mental y emocional porque es lo que más sueles dejar de lado. No caigas en negatividades, toma las cosas con calma y de la forma más positiva, te sentirás mejor.

Números de suerte: 16, 36, 10.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación de los planetas para ahora es que siembres amor, porque eso es lo que cosecharás en el futuro. Todo lo que tú le des a la gente se te devolverá con creces, así que tú sabes si es bueno o malo.

Números de suerte: 22, 15, 18.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que te alejes de todo lo negativo y lo que te atrasa. Es hora de que dejes las ataduras a un lado y que avances hacia tus objetivos. También sé genuino con tus sentimientos porque la falsedad se castiga.

Números de suerte: 42, 17, 4.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Estarás en una mejor posición para hacer todos los cambios que sean necesarios en tu entorno. Verás cómo a partir de este martes tus sueños y aspiraciones se realizarán. Serás además más tolerante con todo.

Números de suerte: 39, 11, 33.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hay una persona que trata de engañarte y cree que no vas a darte cuenta. Sin embargo, este martes sabrás de quién se trata y pondrás los límites correspondientes. Expresa tu opinión cuando algo no te guste.

Números de suerte: 1, 8, 33.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La recomendación para hoy es que eches a andar ese proyecto que tanto deseas. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Lánzate sin miedo, no hay nada que pueda salirte mal, y si algo te falla, utilízalo como aprendizaje.

Números de suerte: 12, 7, 2.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Conocerás gente nueva, que con el pasar del tiempo se convertirán en buenas amistades. Con ellas vivirás momentos inolvidables, aprovéchalos. Decide lo que quieres, sin importar qué pensarán los demás acerca de ello.

Números de suerte: 10, 35, 21.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Recibirás la invitación para formar parte de un nuevo proyecto, donde destacarás todas tus habilidades. Estarás rodeado de personas responsables y comprometidas con lo que hacen. Se prevé un buen futuro laboral para ti.

Números de suerte: 8, 14, 20.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Todo lo relacionado con los viajes, especialmente al extranjero, está bien proyectado para ti. Se enfatizará de forma favorable también lo artístico, gustarás de expresarte libremente, sin censuras ni restricciones. Te sentirás más libre.

Números de suerte: 15, 3, 7.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los astros te dicen que debes tener más tolerancia con la gente que trabaja junto a ti. No todos saben lo mismo que tú y, lo más importante, no tienen por qué saberlo. Cada persona es diferente, no te aferres a que sean como tú.

Números de suerte: 3, 23, 6.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Desaparecerá cualquier mal que tenías atravesado, ya sea físico o emocional. Cambiarás tu manera de pensar, aprenderás a divertirte más y ver las cosas de manera más relajada. Disfruta de lo que te brinda la vida.

Números de suerte: 15, 4, 10.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es momento de que le sonrías a la vida, de que tomes todo positivamente. Es la única manera en la que te llegarán más bendiciones. Es como darle una señal al Universo de qué es lo que quieres y de que necesitas que te lo envíe.

Números de suerte: 6, 13, 42.

Horóscopo de Piscis