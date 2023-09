escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 19 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Atravesarás por varias crisis y problemas, pero de ahí obtendrás grandes lecciones. A partir de ahí verás cómo el ambiente de tu hogar se modifica, todo será gracias a los cambios que tú tendrás a nivel personal.

Números de suerte: 16, 2, 19.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Es muy importante que te des momentos de descanso o de ocio, dado que no solo se beneficia tu salud física, sino también la mental. Hacer cosas que te gustan te libera de las ataduras emocionales que traes atoradas.

Números de suerte: 16, 20, 4.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Alguien del pasado regresará a tu entorno para pedirte que reevalúes tu decisión o la relación que ambos tenían. No te presiones a tomar una decisión, no hay prisa. Escucha bien lo que esa persona tiene para decirte.

Números de suerte: 15, 39, 3.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Entrarás en un período de cambios, el único secreto para mantenerte estable es que no despegues los pies de la tierra y uses la lógica para tomar decisiones. En cuanto al dinero, no te faltará, pero no te arriesgues a hacer inversiones.

Números de suerte: 22, 8, 38.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Estás en el mejor momento para planear o llevar a cabo unas vacaciones. Recibirás, además, una recompensa por los esfuerzos y sacrificios que has hecho en tu trabajo. Así que tienes bien merecido el descanso.

Números de suerte: 35, 6, 22.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Empezarás un nuevo proyecto que te dará mucho prestigio entre tus compañeros y entre tus amistades. La energía planetaria está sobre tu signo, por lo que no hay manera de que algo te salga mal, solo cuida no ser impaciente.

Números de suerte: 51, 28, 36.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Todo lo bueno que hiciste en el pasado regresará a ti con creces esta semana. Por otro lado, si lo que quieres es incrementar tus ingresos monetarios, la recomendación es que inviertas en la venta de ropa y accesorios.

Números de suerte: 28, 14, 9.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que deposites toda tu confianza en tus intuiciones y talentos, no tengas miedo de equivocarte porque no será así. Respecto a tu vida amorosa, entrégate al Universo y deja que suceda lo que sea mejor para ti.

Números de suerte: 1, 4, 15.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Debes tener tu paciencia intacta, dado que todavía tienes muchas cosas por resolver. No puedes desesperarte porque todo te saldría mal. Abre tu mente y espera con ansias lo nuevo que está por llegar a tu entorno.

Números de suerte: 13, 25, 1.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No te faltarán admiradores este martes, pero no te dejes llevar con cualquier cumplido que te hagan. Antes de involucrarte sentimentalmente con alguien, analiza bien si su forma de ser concuerda con la tuya.

Números de suerte: 10, 5, 17.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Todo viaje que realices, ya sea por aire o tierra, será de gran satisfacción para ti. La pasarás muy bien en cualquier cosa que hagas. La meditación y conexión espiritual te servirán mucho para mejorar como persona.

Números de suerte: 6, 45, 29.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Deberás hacer un esfuerzo para no perder la calma porque hoy tendrás varios conflictos con tu pareja. Si no vas a decir nada constructivo o positivo, es mejor que no hables. Aléjate mientras te tranquilizas y después regresa a hablar.

Números de suerte: 1, 10, 8.

