Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 22 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Ten en mente que el karma siempre estará presente en tu vida, tú decides si quieres que te llegue de buena forma o no. No mientas, no engañes, no prometas si no vas a cumplir. Siempre actúa con otros como te gustaría lo hicieran contigo.

Números de suerte: 3, 24, 45.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Por fin te atreverás a hablar, no te quedarás callado para nada. Lo más importante es que lo harás de una forma tan amable, que no lastimarás ni herirás susceptibilidades. La gente valorará esa forma de comunicarte.

Números de suerte: 23, 19, 7.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tendrás oportunidades de lograr lo que te propongas, en todos los sentidos. Solo es importante que las tomes y que no desaproveches el momento. Se intensificará tu interés por la astrología y todo lo referente a los planetas.

Números de suerte: 49, 5, 26.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Estarás más realista, dejarás a un lado las altas expectativas que tenías sobre los demás. Además, despertarás de ese sueño constante en el que estabas y vivirás más centrado, con los pies puestos en la tierra.

Números de suerte: 38, 29, 43.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para esta jornada es que controles tu temperamento, que no permitas que nada te haga explotar. Una de las claves para el éxito es saber mesurar tus emociones, así que no pierdas energía en cosas que no valen la pena.

Números de suerte: 11, 25, 16.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

El Universo conspirará a tu favor para que puedas tener la abundancia que tanto deseas, tanto en materia económica, como amorosa y de salud. No te preocupes si las cosas van lentas, es mejor dar pasos seguros aunque no sean rápidos.

Números de suerte: 18, 33, 14.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No te involucres sentimentalmente con la primera persona que se te cruce, tienes que valorar más tu tiempo. Aguarda un poco, deja que llegue a tu vida quien realmente te hará feliz y con quien conectarás de inmediato.

Números de suerte: 19, 22, 31.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Todo lo que tiene que ver con el amor está bien proyectado para ti. Si estás soltero, encontrarás a la persona correcta para compartir tu vida. Si no lo estás, también vivirás momentos románticos al lado de tu pareja.

Números de suerte: 42, 36, 6.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te dicen que a esta vida llegaste para ser feliz y para hacer lo que desees, así que no te preocupes si a alguien no le caen bien tus decisiones. Te sentirás en libertad de amar, dar, ayudar e inspirar a otros.

Números de suerte: 9, 10, 4.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

El éxito te llegará por todos lados, de formas que nunca imaginaste. Estarás preparado para cosas nuevas, algo que es positivo porque sí llegarán aventuras diferentes. Le darás la importancia suficiente a tu vida profesional.

Números de suerte: 4, 1, 39.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Sorpresivamente, desarrollarás una habilidad increíble para convertir a tus enemigos en colaboradores. Embellecerás todo lo que considerabas terrible de tu entorno, algo que será bien valorado por el Universo y te lo recompensará.

Números de suerte: 10, 2, 31.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Te enfrentarás a familiares complicados, muchos tratarán de manipularte a su conveniencia o provocar discusiones contigo en vano. No lo permitas, sé consciente de que no puedes caer en esos juegos sin sentido.

Números de suerte: 15, 26, 17.

