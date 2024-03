Escuchar

El recuerdo del emblemático astrólogo Walter Mercado sigue vivo entre sus seguidores. Su fama, que trascendió fronteras en América gracias a su peculiar estilo de ofrecer predicciones y su notable precisión, sigue vigente. A cuatro años de su partida, su legado se mantiene gracias a los esfuerzos de su sobrina, Dannette Benet Mercado, quien continúa su obra a través de su columna diaria en El Nuevo Herald, donde publicó sus horóscopos para hoy, viernes 15 de marzo.

ARIES

El fin de semana se presenta activo en el ámbito social. La tentación de disfrutar de los placeres de la vida será fuerte. Recuerda, sin embargo, que los excesos no son beneficiosos. La moderación y el buen juicio son necesarios para disfrutar sin remordimientos.

TAURO

Es importante darle tiempo y espacio al amor, no apresures las cosas en tus relaciones. Te sentirás atraído por las personas espirituales. Es un buen momento para reflexionar y revisar ciertas actitudes negativas. La tarde promete entretenimiento familiar, disfrútalo y olvida los problemas por un rato.

GÉMINIS

Por un buen tiempo, tu camino estará libre de obstáculos. La interacción con amigos y conocidos será divertida y muy útil para ti. Socializar con personas de tu profesión o trabajo te abrirá muchas puertas hacia tu éxito futuro.

CÁNCER

La prosperidad familiar llega a todos y tú jugarás un papel importante en esto. Tus ingresos aumentan junto con tu capacidad para hacer crecer tu dinero. Te atreverás a tomar decisiones que te llevarán a nuevas experiencias.

LEO

Se presentan cambios financieros y ajustes que debes hacer para equilibrar tus finanzas. Los contactos sociales serán muy importantes, ya que te abrirán nuevas puertas, así como excelentes oportunidades de progreso. Si mantienes una mentalidad positiva, los resultados serán beneficiosos.

VIRGO

Recibirás ofertas y propuestas muy interesantes en relación con tu trabajo o profesión. Es el momento de pedir lo que quieres y cómo lo quieres. No temas a nada.

LIBRA

Ahora sabrás apreciar lo que has conseguido y disfrutarás junto a los tuyos como nunca antes. Desde hace mucho tiempo, no te has sentido con tanto control y en armonía como en estos días.

ESCORPIO

La prosperidad está contigo ahora, pero de ti depende aprovecharla sabiamente. Cuando tengas dinero en tus manos, acuérdate de pagar lo que ya debes, así podrás dormir tranquilo.

SAGITARIO

En el ámbito profesional, el tiempo será el encargado de mostrar los resultados. Dirige tu atención hacia tu familia y tu hogar. Tu círculo familiar se expande, ya sea por nacimientos, bodas o familiares que llegan de otro lugar.

CAPRICORNIO

Deberás tomar decisiones importantes que quizás no sean aprobadas por todos. Tú sabes lo que te conviene a largo plazo y lo que debes hacer para alcanzar tus objetivos. Te mostrarás decidido en todo lo que hagas, y se vislumbra un encuentro agradable con alguien muy especial para ti.

ACUARIO

Tu salud mejora a medida que encuentras tu equilibrio emocional y tu felicidad. La suerte te acompaña, pero evita abusar de ello porque podría revertirse. Dedica tiempo para contactar a tus familiares.

PISCIS

El dinero llega ahora de fuentes inesperadas. Para mantener el ritmo con todo esto, necesitarás mucha paciencia y flexibilidad. Tu salud mejora notablemente, pero sigue al pie de la letra tu régimen y las recomendaciones médicas.

