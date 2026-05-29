Los mejores días para cortarse el pelo en junio en la Argentina, según el calendario lunar 2026

El calendario lunar de junio 2026 vuelve a ser una referencia para quienes eligen planificar cortes de pelo y rutinas de belleza en función de las fases de la Luna. Según esta tradición, cada etapa del ciclo lunar se asocia a distintos resultados sobre el crecimiento y la duración del cabello, lo que hace que muchas personas consulten estas fechas antes de pasar por la peluquería. En junio, el cielo presenta un nuevo recorrido de fases que marca los días más favorables según el objetivo que se busque.

De acuerdo con el calendario astronómico del Servicio de Hidrografía Naval, las fases lunares de junio 2026 se distribuyen de la siguiente manera: el lunes 8 de junio se dará el cuarto menguante, el domingo 14 de junio la Luna nueva, el domingo 21 de junio el cuarto creciente y el lunes 29 de junio la Luna llena. A partir de esta secuencia se organizan los períodos más utilizados como referencia para elegir los mejores días para cortarse el pelo según el objetivo buscado.

Las fases lunares pueden determinar cuándo cortarse el pelo (Unsplash/Arnold Rodrigues)

Los mejores días para cortarse el pelo en junio 2026

Del 8 al 14 de junio (Luna menguante): se considera el mejor período para quienes buscan que el corte de pelo dure más tiempo , ya que se asocia a un crecimiento más lento del cabello.

(Luna menguante): se considera el mejor período , ya que se asocia a un crecimiento más lento del cabello. Del 14 al 21 de junio (Luna creciente): recomendado para quienes quieren que el pelo crezca más rápido y con mayor vitalidad tras el corte.

(Luna creciente): recomendado y con mayor vitalidad tras el corte. 29 de junio (Luna llena): se interpreta como una fase de energía alta, utilizada por algunas personas como momento de renovación o cambio de look .

(Luna llena): se interpreta como una fase de energía alta, utilizada por algunas personas como . Inicio de junio (antes del 8): período de transición previo al cuarto menguante, elegido según preferencias personales dentro del ciclo lunar.

El calendario lunar indica cuál es el mejor momento para cortarse el pelo Freepik

Más allá de las creencias populares, el calendario lunar sigue siendo una referencia cultural muy instalada en temas de cuidado personal. En junio de 2026, las distintas fases vuelven a ofrecer una guía simbólica para quienes buscan sincronizar sus decisiones estéticas con los ritmos naturales de la Luna.