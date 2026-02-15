Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 15 de febrero de 2026

LA NACION

Horóscopo de Escorpio: domingo 15 de febrero de 2026

Etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted sin avisarle.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 15 de febrero

Amor: Prepárese, ya que la intensidad de su relación amorosa será bastante desmedida. Aunque le parezca raro, entréguese sin someterla a ningún análisis.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado sobre el tema, consulte a ese amigo antes de tomar una decisión financiera que podría salir perjudicado.

Bienestar: Destine el día a descargar tensiones y pasar un hermosos momento junto a su familia en su casa. Busquen alguna película o serie que les agrade y compártanla.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Intente minimizar los problemas, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones.

Amor: Un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra, caso contrario, no creerá más en amor.

Riqueza: Cuando se decida y consagre tiempo para poner en practica sus dotes profesionales, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. Queda en usted la decisión.

Bienestar: Sea consciente y acepte que necesita si o si alimentarse sanamente. Momento para que elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo.

