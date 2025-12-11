Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 11 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 11 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Dentro su cabeza le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas donde pueda ponerlas en práctica lo antes posible.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el jueves 11 de diciembre
Amor: Si es que esta buscando a la persona indicada en el amor, deje de vincularse con gente que solo intenta dañar su corazón. Cambie el entorno donde se rodea.
Riqueza: Momento de madurar en la vida. Intente independizarse económicamente de su familia, ya que hace tiempo cuenta con todos los recursos económicos para hacerlo.
Bienestar: Dese un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Dilate los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.
Amor: Transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona que hace tiempo esta desgastada.
Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.
Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.
Otras predicciones para hoy
