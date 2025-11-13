Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 13 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 13 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Probablemente sus propios temores lo amenazarán con disuadirlo. Hoy, será el momento para dejar de lado la prudencia y enfrentarse a ciertos riesgos.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el jueves 13 de noviembre
Amor: Intente recuperar la dinámica en la pareja y renovar la forma de su estilo romántico. Pronto verá que la relación amorosa va a mejorar rápidamente.
Riqueza: No permita que nadie se oponga en sus proyectos, por más que sea su pareja. Aproveche esa posibilidad, de lo contrario, podría perderse una buena oportunidad.
Bienestar: Destine esas horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto a su familia. Sepa que un paseo al aire libre será el lugar ideal para desconectarse de todo.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Si bien le cuesta abandonar sus hábitos, debería iniciar algo nuevo. Apueste por una transformación en su vida y así disfrutará de una vitalidad plena.
Amor: Después de haber ahorrado por tanto tiempo, deberían visitar junto a su alma gemela una agencia de viaje y reservar los pasajes a ese destino tan deseado.
Riqueza: Podrá alcanzar la meta deseada con mínimo esfuerzo, ya que pondrá en práctica el desarrollo de su creatividad en ese proyecto que viene gestando hace días.
Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta baja en calorías. Busque la que mejor se adapte a su rutina.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de noviembre
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 10 al 16 de noviembre
- 3
Trabajo y carrera en noviembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?
- 4
Dinero y finanzas en noviembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco