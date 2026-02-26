Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 26 de febrero de 2026

Aproveche este momento para ampliar sus metas y afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana. Arriésguese por más que tenga que perder algo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 26 de febrero

Amor: En este día, el rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Antes de actuar, relájese y piense con la razón.

Riqueza: Sea ordenado, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma que planifique los pasos. Destine la tarde, para diseñar cada una de sus obligaciones.

Bienestar: Oriente su creatividad a través de la expresión artística. Saque su armario los materiales y destine unas horas para continuar con esa obra que comenzó a pintar.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

