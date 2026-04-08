Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante abril

Abril se presenta como un período de fuerte dinamismo en el plano laboral. La energía de la temporada de Aries favorece a la toma de iniciativa, las decisiones y la necesidad de avanzar sin obstáculos. Se trata de un período donde muchas personas sentirán el impulso de actuar, iniciar proyectos o modificar su manera de manejarse en el plano profesional. Es hora de sacar todo lo que ya no resulta funcional o productivo.

Este exceso de energía se verá equilibrado por momentos de evaluación. La Luna llena en Libra del pasado 2 de abril puso en evidencia la importancia de las asociaciones laborales y los acuerdos equilibrados. Este tránsito consistió en reflexionar acerca de la necesidad de llegar a acuerdos en común y crear equipos de confianza.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

El ingreso de Marte en Aries el jueves 9 intensifica la acción, lo que genera mayor competitividad y deseo de liderazgo. Mientras tanto, Mercurio en Aries a partir del miércoles 15 acelera la comunicación, las negociaciones y la toma de decisiones.

La Luna nueva en Aries del 17 de abril marca un punto de partida para nuevos proyectos laborales. A partir de esta fecha, pueden aparecer oportunidades u ofrecimientos muy beneficiosos. El ingreso del Sol en Tauro el lunes 20 aporta estabilidad, paciencia y consolidación de esfuerzos. El mes concluye con la llegada de Venus y Urano en Géminis el viernes 24, lo que introduce cambios en la comunicación laboral, lo que puede provocar nuevas ideas, movimientos inesperados y oportunidades en entornos dinámicos.

A continuación, lo que le espera a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante abril.

Aries

Los arianos atraviesan un mes de gran impulso profesional. Con Marte en su signo, tendrán un aumento en su poder para la toma de iniciativa, el liderazgo y la capacidad de elegir rápidamente. Si bien pueden ser magnéticos y persuasivos, deben cuidar de su impulsividad y la manera en la que presentan nuevas ideas en sus equipos.

Tauro

El signo del toro encontrará una mayor estabilidad laboral durante abril, gracias al ingreso de Venus en su signo hasta el 23. Este tránsito favorece sus ingresos y lo ayudará a consolidar sus ideas para llevarlas a cabo con determinación y energía. Es un mes para poner en marcha sus proyectos, realizar ajustes y planificar inversiones con sus ganancias.

Géminis

Las personas de Géminis podrán generar contactos y oportunidades en abril shutterstock - Shutterstock

Las personas de Géminis viven un mes dinámico en el ámbito laboral, con un clima astrológico que las favorece a la hora de generar nuevos contactos, cerrar acuerdos y atraer oportunidades. La clave del mes radica en mantener la mente abierta y escuchar ofertas, que podrían traer proyectos, mejores salarios o nuevas realidades alineadas a sus intereses.

Cáncer

Este signo de Agua atraviesa abril con ciertos desafíos a la hora de querer alcanzar el equilibrio laboral. Durante este mes se pondrá en evidencia las tensiones entre el trabajo y su vida personal. Es importante que sus nacidos trabajen por balancear estas energías de manera que no dejen de lado sus responsabilidades ni desatiendan su paz interior.

Leo

El león encontrará nuevas oportunidades laborales en abril, gracias a la presencia de Marte en Aries, signo con el que comparte su elemento, el Fuego. Son semanas llenas de energía, acción y expansión. Es momento de que sus regidos tomen liderazgo y trabajen por alcanzar sus metas, lo que podría ser recompensado en un futuro.

Virgo

Los virginianos se encuentran ante un mes de desafíos mentales. Su paciencia se verá a prueba y deberán realizar ciertos ajustes laborales importantes. La Luna llena en Libra del pasado 2 de abril expuso temas financieros vinculados al trabajo, pero podrán gozar de mayor estabilidad hacia finales de mes.

Libra

Las personas de Libra pueden experimentar tensiones en el trabajao durante abril SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Las personas de Libra se vieron impactadas por la Luna llena en su signo el pasado 2 de abril, tránsito que marcó la necesidad de tomar decisiones laborales de manera rápida. Se revelaron tensiones en asociaciones profesionales, pero es importante que no caigan en la desesperación y mantengan un espíritu optimista.

Escorpio

El escorpión atraviesa un mes de transformación laboral, gracias a la presencia de Marte en Aries que impulsa ciertos cambios en la rutina de trabajo y les exige mayor productividad. Algunos podrían experimentar nuevas ideas o asociaciones profesionales que en un futuro serán beneficiosas.

Sagitario

Este signo de Fuego podrá disfrutar la temporada de Aries, gracias a la naturaleza y cualidades que comparte con este astro. Los sagitarianos vivirán una expansión en su entorno laboral, con nuevas oportunidades, ofrecimientos o aumentos en su salario. Es momento de tomar impulso y aprovechar estas semanas para tomar decisiones inteligentes que los acerquen a sus metas a largo plazo.

Capricornio

Los nacidos bajo el signo de la cabra podrán tomar decisiones laborales importantes durante estas semanas. La Luna llena en Libra del pasado 2 de abril iluminó temáticas asociadas con el reconocimiento profesional y su deseo de progresar. Es importante que no se desmotiven si los tiempos de los procesos no funcionan según sus expectativas.

Acuario

Las personas de Acuario experimentan un mes positivo en su dinámica laboral, gracias a la influencia de Mercurio durante abril, que las ayuda a mantener el respeto, sutileza e inteligencia en sus comunicaciones. Tendrán conversaciones claves con socios, superiores y compañeros, en las que se podrían ver beneficiados si aprenden a dejar sus dudas de lado.

La comunicación estará del lado de las personas de Acuario durante abril Shutterstock - Shutterstock

Piscis

El signo de los peces atraviesa un mes con ciertas exigencias y desafíos en el plano laboral. El clima astrológico sugiere a los piscianos adquirir un enfoque práctico en el trabajo para tomar decisiones con inteligencia y dejar de lado sus miedos. La clave de abril es mantener una mente racional y trabajar en las inseguridades y debilidades en el plano profesional.

Signo Período de su temporada Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 23 de septiembre Libra 24 de septiembre – 23 de octubre Escorpio 24 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 22 de diciembre Capricornio 23 de diciembre – 20 de enero Acuario 21 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo