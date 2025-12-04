Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

Sepa que no es momento de cambios para su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 4 de diciembre

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.

Bienestar: Si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandono por falta de tiempo, no dude en hacerlo hoy. Aproveche que se encuentra en su casa.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Cuando determine los objetivos, siempre deberá de ante mano fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese y avance.

Amor: Diga lo que siente y no se arrepienta de sus actos. Sepa que la persona que tiene a su lado muchas veces quiere escuchar cuanto la quiere y que ocupa en su vida.

Riqueza: No pierda más el tiempo y asesórese por un profesional, de esta forma podrá despejar muchas de las dudas que tiene sobre ese inconveniente financiero.

Bienestar: Si tiene que atravesar una situación, este relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, La Luna en oposición podría generarle mal humor.

