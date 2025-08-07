Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 7 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 7 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Prepárese, ya que se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz de brindarle. Intente ser más solidario, no espere nada a cambio.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el jueves 7 de agosto
Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.
Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.
Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.
Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.
Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.
Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
