Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 7 de agosto de 2025

Prepárese, ya que se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz de brindarle. Intente ser más solidario, no espere nada a cambio.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 7 de agosto

Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.

Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |