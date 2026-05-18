Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 18 de mayo de 2026

Sera una jornada donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere a mañana para la determinación.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 18 de mayo

Amor: Recuerde que hace unos días tuvo una charla muy importante con su pareja. Prepárese, ya que le reclamará esa definición y usted aun no podrá brindársela.

Riqueza: Trate de evitar a esas personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio. Ponga atención en su entorno.

Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Siempre que realice un cambio en su vida, sepa que debe ir de a poco. De esta forma, podrá adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente.

Amor: Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación, evite poner en peligro su vínculo amoroso. Trate de pensar en la familia que construyo con tanto amor.

Riqueza: Si tiene que aceptar una propuesta laboral, ante todo debería escuchar su voz interior. Piense bien la respuesta antes de dar un si apresurado.

Bienestar: En ciertas ocasiones, es mejor callar. Evite dañar los vínculos afectivos, ya que luego podría sentirse mal y arrepentirse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |