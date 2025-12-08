Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 8 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 8 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene, aunque se sienta indefenso. Esto le traerá a su vida muchos cambios positivos.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 8 de diciembre
Amor: Haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afectos. Verá que en poco tiempo el vinculó amoroso mejorará.
Riqueza: Sepa que el momento para empezar a trabajar en grupos. Debería intentar a limitar su individualidad, y de esta manera obtendrá excelentes resultados.
Bienestar: Si pretende bajar esos kilitos demás, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora. Tenga en cuenta, que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.
Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.
Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.
Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Capricornio | Acuario | Piscis
