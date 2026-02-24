Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 24 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del martes 24 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

Desplácese con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo. Si no actúa de forma prudente, sepa que podría equivocarse en cosas sencillas de resolver.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el martes 24 de febrero
Amor: Intente ser coherente cuando deba seleccionar un amor, muchas veces la apariencia no es la pura realidad. Intente conocer a la persona antes de juzgarla.
Riqueza: Cierta tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos. Manténgase alejado de las compras y cuidado con las ofertas.
Bienestar: Etapa para elegir un hobby o actividad que le agrade para distraerse de la rutina. Tómese un tiempo y piense que es lo que le agrada y le hace bien.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
En estos días, debería intentar finalizar sus responsabilidades y tareas cotidianas, de lo contrario, el fin de semana será muy difícil y agotador.
Amor: Este preparado, ya que deberá tomar una decisión muy importante en el terreno del amor. Proyecte con calma y luego defina que tanto lo perjudica en su vida.
Riqueza: No descuide el presupuesto económico, ya que aparecerán cuentas para pagar inesperadas. Sea medido con los gastos que hace y limítese a sus ingresos.
Bienestar: Coma con moderación, evite las comidas fritas y las cosas dulces. Haga un esfuerzo por mantener una alimentación saludable y libre de excesos.
