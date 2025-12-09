Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 9 de diciembre de 2025

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 9 de diciembre

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con mas tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche. No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene, aunque se sienta indefenso. Esto le traerá a su vida muchos cambios positivos.

Amor: Haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afectos. Verá que en poco tiempo el vinculó amoroso mejorará.

Riqueza: Sepa que el momento para empezar a trabajar en grupos. Debería intentar a limitar su individualidad, y de esta manera obtendrá excelentes resultados.

Bienestar: Si pretende bajar esos kilitos demás, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora. Tenga en cuenta, que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente.

