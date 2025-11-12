LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 12 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025

Si bien le cuesta abandonar sus hábitos, debería iniciar algo nuevo. Apueste por una transformación en su vida y así disfrutará de una vitalidad plena.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 12 de noviembre

Amor: Después de haber ahorrado por tanto tiempo, deberían visitar junto a su alma gemela una agencia de viaje y reservar los pasajes a ese destino tan deseado.

Riqueza: Podrá alcanzar la meta deseada con mínimo esfuerzo, ya que pondrá en práctica el desarrollo de su creatividad en ese proyecto que viene gestando hace días.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta baja en calorías. Busque la que mejor se adapte a su rutina.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.

Bienestar: No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 10 al 16 de noviembre
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 10 al 16 de noviembre

  2. El horóscopo chino para la segunda semana de noviembre
    2

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de noviembre

  3. Cómo les irá a los signos en el trabajo durante noviembre
    3

    Trabajo y carrera en noviembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?

  4. Cómo le irá en el amor a cada del Zodíaco
    4

    Amor y pasión en noviembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?

Cargando banners ...