Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 12 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Si bien le cuesta abandonar sus hábitos, debería iniciar algo nuevo. Apueste por una transformación en su vida y así disfrutará de una vitalidad plena.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el miércoles 12 de noviembre
Amor: Después de haber ahorrado por tanto tiempo, deberían visitar junto a su alma gemela una agencia de viaje y reservar los pasajes a ese destino tan deseado.
Riqueza: Podrá alcanzar la meta deseada con mínimo esfuerzo, ya que pondrá en práctica el desarrollo de su creatividad en ese proyecto que viene gestando hace días.
Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta baja en calorías. Busque la que mejor se adapte a su rutina.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.
Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.
Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.
Bienestar: No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás.
