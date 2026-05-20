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Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 20 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 20 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 20 de mayo de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 20 de mayo de 2026

Durante la tarde, tendrá un encuentro asombroso con alguien que no esperaba conocer, el cual podría cambiarle la vida. Este preparado para la ocasión.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 20 de mayo

  • Amor: Demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de poco en el tiempo.
  • Riqueza: Trate de valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. Destine este día, para concretar todos los asuntos relacionados con tramites legales.
  • Bienestar: Aproveche, ya que será una jornada libre de stress y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.

  • Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.
  • Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.
  • Bienestar: En este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria, será la mejor terapia. Lea un libro o mire una película.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi