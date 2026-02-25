Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 25 de febrero de 2026

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 25 de febrero

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Desplácese con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo. Si no actúa de forma prudente, sepa que podría equivocarse en cosas sencillas de resolver.

Amor: Intente ser coherente cuando deba seleccionar un amor, muchas veces la apariencia no es la pura realidad. Intente conocer a la persona antes de juzgarla.

Riqueza: Cierta tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos. Manténgase alejado de las compras y cuidado con las ofertas.

Bienestar: Etapa para elegir un hobby o actividad que le agrade para distraerse de la rutina. Tómese un tiempo y piense que es lo que le agrada y le hace bien.

