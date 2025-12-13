Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período donde las emociones estarán desordenadas. Piense bien antes de actuar.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el sábado 13 de diciembre
Amor: Deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado. Intente modificar su personalidad, lo hará sentir mucho mejor en su vida amorosa.
Riqueza: Le resultará fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos hace días. Reléjese, ya que contará con la ayuda de su familia.
Bienestar: Cuando finalice su trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el stress o busque alguna serie de su agrado para distraerse.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.
Amor: No se resista a comunicar como se siente últimamente, de lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere.
Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.
Bienestar: Si piensa en recuperar su silueta, la jornada se presenta propicia para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y los carbohidratos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Dinero y finanzas en diciembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 12 de diciembre?
- 3
Cómo son las personas de Sagitario con las amistades: rasgos sociales y personales del signo
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 8 al 14 de diciembre