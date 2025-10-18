Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 18 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 18 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Prepárese, ya que será una época ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar aislado de su entorno social. Aproveche.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el sábado 18 de octubre
Amor: Intente abandonar esa actitud negativa que tiene con su alma gemela, de lo contrario, se producirán sentimientos fluctuantes en su relación amorosa.
Riqueza: Será un buen momento para alcanzar las buenas inversiones en el ámbito profesional. Ante todo verifique el capital con el que cuenta y luego invierta.
Bienestar: Cuando llegue a su casa después de una excesiva jornada laboral, debería comenzar con algún deporte o una simple caminata, esto lo ayudará a eliminar tensiones.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.
Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.
Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.
