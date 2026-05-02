Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 2 de mayo

Amor: Abandone los rencores y de una vuelta de pagina a los problemas viejos con su pareja. No se reprima, ya que tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que siente.

Riqueza: Sus asuntos financieros marcharan a la perfección. Alcanzará los resultados que usted planeo, ya que la imaginación le será de gran ayuda en los movimientos económicos.

Bienestar: Cuando la jornada lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un libro. Esta tarde, trate de tomarse unos momentos para el relax.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que será muy positivo para sus relaciones, que modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas.

Amor: Estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado, ella no tiene la culpa de los problemas que usted esta atravesando.

Riqueza: Prepárese, ya que hoy será momento ideal para dar el ultimo impulso y avanzar sin preocuparse en los negocios estancados que tiene profesionalmente.

Bienestar: Durante esta jornada podría invadirlo una cierta confusión mental. Seria bueno que trate de mantener la calma y no se exija más de lo esencial.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |