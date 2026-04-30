Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 1° de mayo?

El Sol continúa su recorrido en Tauro y este fin de semana la temporada alcanza su clímax con la Luna llena en el grado 11 de Escorpio, que cierra un ciclo de seis meses que empezó con la Luna nueva en Escorpio de octubre del año pasado. En ese sentido, puede ser interesante revisar qué emociones se estaban pasando en ese momento y cómo se está ahora con respecto a esa situación. En términos colectivos, lo más importante es el ingreso de Urano (planeta de los cambios) en Géminis, donde se quedará hasta 2033. Este tránsito trae energía mental, pensamientos nuevos y la comprehensión de que pueden coexistir distintos puntos de vista.

Urano ingresó en Géminis, y se mantendrá allí hasta 2033 NASA

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno continúan su recorrido en tu signo y potencian tu faceta más conquistadora. Puede ser, también, que estés con temas para dormir y, en ese caso, la recomendación es redoblar la actividad física para encontrar una vía de descarga. Por otro lado, el viernes es la Luna llena en Escorpio, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al inconsciente.

Tip: aceptá tu vulnerabilidad.

La actividad física ayudará a las personas con ascendente en Aries etse fin de semana

Ascendente en Tauro

Tu temporada continúa avanzando y este fin de semana llega a su clímax por la Luna llena en Escorpio, tu eje complementario. Puede ser que estés más sensible o incluso sientas un cansancio inexplicable. Por este tránsito se cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para revisar acuerdos y negociaciones.

Tip: si un tema insiste, hay que seguir conversando.

Ascendente en Géminis

Información energética importante: Urano (planeta de los cambios) acaba de ingresar en tu signo y estará allí hasta 2033. Su efecto no es instantáneo, pero pronto empezarás a experimentar ganas de explorar cosas nuevas. Esto se refuerza porque Mercurio (tu regente) está en Aries y te da velocidad mental. Por otro lado, el viernes es la Luna llena en Escorpio, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Es buen momento para ver si pudiste incorporar hábitos que te ayuden a ordenar tu dispersión.

Tip: curiosidad y distracción no son lo mismo.

Ascendente en Cáncer

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) adquiere carácter de llena en Escorpio y cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es posible que sean días de mayor susceptibilidad e incluso cierto malestar físico porque, en términos psicológicos, hay algo que se está terminando de procesar. La recomendación es no sobrecargarse de planes y entrar en contacto con lo que quiere decantar.

Tip: la primera persona con la que tenés que empatizar es con vos.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido en Tauro. Esta temporada te invita a sintonizar lo básico, a disfrutar de lo simple y lo sensual. También es buen momento para organizar tus finanzas y equilibrar tu economía. Por otra parte, este viernes es la Luna llena en Escorpio, que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar. Es bueno saberlo para ver cómo estás ahora con temas vinculados a mudanza, pertenencia y decisiones familiares de mediano y largo plazo.

Tip: intentá pasar tiempo al aire libre.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Aries y puede ser que sean días de mayor reactividad. Es bueno saberlo para no hablar sin pensar, por más que sepas que la razón está de tu lado. En sintonía, el viernes es la Luna llena en Escorpio, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Es una gran oportunidad para ver cómo estás expresando tus sentimientos y ver si tus emociones están encontrando su vía de circulación.

Tip: no juzgues lo que sentís.

Ascendente en Libra

Las personas con ascendente en Libra se encontrarán teniendo conversaciones difíciles sobre la economía en la pareja Foto: Freepik - Freepik

La zona de tu carta natal asociada a la pareja se encuentra muy activa, ya que ahí transitan Mercurio, Marte y Saturno. Es buen momento para revisar acuerdos y repactar en el plano vincular teniendo en consideración los deseos y necesidades de ambas partes. En ese sentido, la Luna llena en Escorpio del viernes cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y es posible que la conversación vincular tenga que tocar temas económicos difíciles.

Tip: el dinero no puede ser un tabú en tu pareja.

Ascendente en Escorpio

Información energética importante: este viernes es la Luna llena en tu signo, que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal vinculada a los inicios y el modo en que te autopercibís. Es una buena oportunidad para hacer balance para ver si estás dónde querés estar y si lo que empezaste hace seis meses está bien encaminado. Ojo: no se trata de una evaluación, más bien es un momento interesante para recalibrar decisiones y ver si estás accionando en función de lo que querés.

Tip: sin exigencia, poné las cosas en perspectiva.

Ascendente en Sagitario

El viernes es la Luna llena en Escorpio, que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Es buen momento para mirar para atrás y ver qué cosas, situaciones, relaciones o proyectos van llegando a su última etapa. Por otro lado, el ingreso de Urano (planeta de los cambios) en Géminis mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con energía de exploración y novedad.

Tip: la negación no resuelve problemas.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar y la familia. Este tránsito trae simultáneamente independencia y exigencia. Es bueno saberlo para comprender ciertas tensiones entre lo que querés y lo que debés. Por otra parte, este viernes es la Luna llena en Escorpio, que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo y las amistades.

Tip: algunos vínculos tienen que transformarse para continuar en tu vida.

Ascendente en Acuario

En estos días, las personas con ascendente en Acuario estarán enfocados en el trabajo (Foto: Freepik)

Urano (tu regente) continúa dando sus primeros pasos en Géminis y activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Si bien el efecto empezará a sentirse progresivamente, es posible que ya estén empezando a despertarse tus ganas de explorar y experimentar nuevas facetas de tu creatividad. Por otra parte, este viernes es la Luna llena en Escorpio, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo y el desarrollo profesional.

Tip: buen momento para saborear tus logros.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (tu regente) continúa avanzando en Aries en la zona de tu carta natal asociada a los recursos, este fin de semana hay gran disponibilidad de energía sensible en puntos clave de tu carta. Por un lado, el recorrido de Júpiter en Cáncer sigue haciendo su trabajo de permeabilidad a tus emociones más vulnerables. Por otro lado, la Luna llena en Escorpio del viernes cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada al sentido vital y tus propósitos.