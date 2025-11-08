Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 8 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 8 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el sábado 8 de noviembre
Amor: Se sentirá apasionado, será una jornada ideal para tener una cita a solas con esa persona que le gusta. Llámela e invítela a algún lado en la noche.
Riqueza: Evite encerrarse en usted mismo. Sepa que tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio, que lo ayudará a progresar.
Bienestar: Si no se controla, sepa que la ansiedad se apoderará de usted. Busque alguna actividad o hobby, de esta forma evitará refugiarse en la comida.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Después de tanto inconvenientes, seria optimo que organice adecuadamente su vida personal. Haga los cambios que crea necesarios comenzando por su hogar.
Amor: Aunque le cueste demasiado, hoy será el momento para enfrentar esos conflictos familiares que lo torturaron durante la semana pasada y no lo dejaron descansar.
Riqueza: Manténgase atento a los contratos que firma, si es que se encuentra por realizar un negocio importante. Deberá evaluar cada una de las consecuencias.
Bienestar: Aproveche, ya que será una jornada libre de stress y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día.
Otras predicciones para hoy
