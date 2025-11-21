Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 21 de noviembre de 2025

Hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 21 de noviembre

Amor: Sepa que las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo su alma gemela.

Riqueza: Procure dejar los problemas laborales fuera de su casa, de esta forma no interferirán en su pareja. Evite tener peleas con su alma gemela por este tema.

Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Amor: Aunque se sienta muy cansado en esta jornada, evite postergar ese encuentro tan deseado que ha organizado su familia hace un tiempo. Evite no asistir.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

