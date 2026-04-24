Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 24 de abril de 2026

Durante este tiempo, procure no desaprovechar ninguna oportunidad que se le presente. Gracias a su buena preparación profesional, empezarán a valer sus meritos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 24 de abril

Amor: Prepárese, ya que su pareja pretenderá que empiece a ser más atento en la relación. Si lo medita bien, entenderá que tiene razón y no dudará en serlo.

Riqueza: Momento para que empiece a buscar nuevos y mejores horizontes profesionales. Anímese a darle un giro a su economía y a su profesión laboral.

Bienestar: Cuando salga del trabajo, llegue a su casa rápido y ambiente su hogar con música suave. Será una noche ideal para el relax solo o en compañía.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Trate de no inquietarse en este día, ya que todo se desarrollará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo.

Amor: Suéltese a la conquista inesperada en el amor, ya que nadie podrá ceder a sus encantos. Acérquese a esa persona que le gusta y declárele su amor.

Riqueza: Florecerán muchos imprevistos por esos asuntos de dinero que existen en el área familiar, mantenga la calma y aclare la situación lo antes posible.

Bienestar: No permita que sus dudas lo paralicen. Transitará por una etapa donde podrá definir su vocación o realizar algunos cambios en su vida personal.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |