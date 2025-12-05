Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 5 de diciembre de 2025

Etapa para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que involucran su seguridad interna. Revea cuales son sus prioridades.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 5 de diciembre

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación a la brevedad, caso contrario, terminará en una ruptura.

Riqueza: Sepa que su sexto sentido lo ayudará en la toma de esas decisiones importantes dentro del ámbito profesional. Aplíquelo siempre que lo necesite.

Bienestar: Encuentre la solución a muchas de sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Llame a su profesional y tome una sesión on line.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que no es momento de cambios para su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación.

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.

Bienestar: Si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandono por falta de tiempo, no dude en hacerlo hoy. Aproveche que se encuentra en su casa.

