Horóscopo de Escorpio domingo 30 de agosto: equilibrá tus emociones

En este domingo 30 de agosto, el horóscopo indica que la Luna en oposición pondrá a prueba tu paciencia en el amor. Es fundamental que no permitas que las preocupaciones por el dinero o tu economía nublen tu jornada; por el contrario, aprovechá las predicciones para volcarte a la vida social y compartir tiempo con tus seres queridos. Si sentís que tu bienestar flaquea, las recomendaciones astrológicas sugieren aplicar técnicas de relajación para evitar malestares físicos. Recordá que este tránsito por el zodiaco te invita a consolidar tus proyectos laborales con calma, sin descuidar tu equilibrio emocional, un pilar clave en este día para los escorpianos.

Resérvese un par de horas en este día para compartirlas con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. No se quede encerrado.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 30 de agosto

Amor: Limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la Luna en oposición en este día. Trate de relajarse.

Riqueza: Podrá concretar nuevas inversiones, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Seguramente, su animo se vea afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Seria bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.

Amor: Por más que se sienta triste a causa de la separación con su enamorado, evite caer en la depresión. Usted sabe que la relación ya no iba a mejorar.

Riqueza: Si esta a punto de comprar algún bien personal, este preparado ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca.

Bienestar: Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Busque alguna actividad que lo distienda, evite medicarse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |