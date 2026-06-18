Horóscopo de Escorpio hoy jueves 18 de junio: cuidá tu bienestar

En este jueves 18 de junio, los astros invitan a los escorpianos a reflexionar sobre sus prioridades. En el marco de estas predicciones y recomendaciones astrológicas para el zodiaco, es vital que aprendas a decir basta frente a las agresiones en tu pareja, haciendo valer tu voz con firmeza. En el plano económico, evitá caer en la tentación de compras compulsivas online para proteger tus ahorros, mientras que en lo relativo a tu bienestar, recordá que tu cuerpo no es una máquina; respetá tus horarios de descanso y no permitas que la carga laboral, aunque sea en casa, desgaste tu salud física y mental en este horóscopo diario.

Sepa que gracias a la fe que tiene en su vida podrá emprender cualquier camino o proyecto que tanto anhela. Anímese, ya que pronto alcanzará la meta.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 18 de junio

Amor: No se someta a las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mucho mejor. Intente exteriorizar lo que verdaderamente siente.

Riqueza: Trate de ser más medido con los gastos, si no puede con su genio evite las compras por internet. De lo contario, tendrá inconvenientes con el banco.

Bienestar: Intente no abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. Aunque trabaje desde su casa, cumpla con su horario.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Prepárese, ya que será una época ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar aislado de su entorno social. Aproveche.

Amor: Aparecerán altibajos en la pareja que lo hará replantearse el vínculo, sepa que esto podría ser resultado de la convivencia que tiene hace años.

Riqueza: Si intenta buscar un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo. Por la tarde, busque por Internet y postúlese a todos los empleos que le interese.

Bienestar: Entienda que cada tanto a su organismo le resulta beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Sepa que es el momento para que vigile mejor su alimentación.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |