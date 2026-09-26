Horóscopo de Escorpio sábado 26 de septiembre: calma tus impulsos

En este sábado 26 de septiembre, el zodiaco te pide una pausa necesaria. Según las recomendaciones astrológicas para los escorpianos, será fundamental que aprendas a moderar tus impulsos antes de tomar decisiones precipitadas que puedan afectar tu bienestar personal. Aunque sientas la presión del entorno, este horóscopo te alienta a enfocarte en el amor y dedicarle tiempo de calidad a tu familia, reparando esos vínculos que habías descuidado. En cuanto a tu dinero y riqueza, finalmente verás cómo los proyectos que tanto te costaron empiezan a dar frutos, siempre y cuando mantengas la calma y evites las reacciones viscerales que suelen jugarte en contra en momentos de tensión.

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 26 de septiembre

Amor: Comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. Hágase un tiempo para visitarla en los fin de semana.

Riqueza: Deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos.

Bienestar: Sepa que deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en éste día, ya que podría salir bastante perjudicado.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Amor: Momento para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones y así cambiar de actitud. Procure tener cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja.

Riqueza: Este preparado, ya que sus idas y venidas podrían poner en duda todos los planes y las decisiones. Sepa que necesitará mantener el equilibrio durante esta jornada.

Bienestar: Por la tarde junto a su pareja deberían planificar un encuentro al aire libre, así podrá renovar las energías negativas que acumularon hace días.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |