Horóscopo de Escorpio sábado 29 de agosto: priorizá tu bienestar

En este sábado 29 de agosto, el horóscopo para Escorpio trae recomendaciones astrológicas clave para tu bienestar general. Es un momento ideal para que dejes de lado la tendencia a decidir por los demás e intentes comprender sus verdaderos deseos antes de actuar. En cuanto al amor, aunque transites un proceso de separación, recordá que tu salud emocional es prioridad y no debes dejarte caer en la angustia. Respecto a tu dinero, si tenés en mente una compra importante, evaluá bien si es lo que realmente necesitás antes de concretar la inversión. Finalmente, cuidá tu salud física disminuyendo las tensiones diarias para evitar dolores de cabeza, optando por actividades relajantes en lugar de recurrir a la medicación en este día del zodiaco.

Seria bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 29 de agosto

Amor: Por más que se sienta triste a causa de la separación con su enamorado, evite caer en la depresión. Usted sabe que la relación ya no iba a mejorar.

Riqueza: Si esta a punto de comprar algún bien personal, este preparado ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca.

Bienestar: Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Busque alguna actividad que lo distienda, evite medicarse.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. Sepa que no ganará nada con escaparse de los mismos.

Amor: Debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada.

Riqueza: Gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un período diferente dentro del ámbito laboral del cual obtendrá muy buenos frutos. Aproveche.

Bienestar: Intente moderarse con los placeres culinarios que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide su alimentación y evite tanta comida chatarra.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |